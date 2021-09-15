5 قتلى و4 جرحى في 8 حوادث سير خلال 24 ساعة (التحكم المروري) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 15 2021 - 12:12

5 قتلى و4 جرحى في 8 حوادث سير خلال 24 ساعة (التحكم المروري)

منذ 1 ساعة 15 September، 2021
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