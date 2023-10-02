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October 2 2023 - 01:04

عدة جرحى بحوادث سير شمالا بسبب غزارة الامطار

منذ 1 ساعة 1 October، 2023
جرحى بالامطار
لبنان

تسببت غزارة الأمطار التي هطلت في شمال لبنان الاحد بوقوع حوادث متفرقة ادت الى سقوط جرحى.

فعند الطريق العام الذي يربط مدينة طرابلس بالضنية عند نزلت البياض وقع حادث سير ادى الى سقوط 6 جرحى نقلوا الى المستشفيات للمعالجة.

وعند نزلت المنار في منطقة ابي سمراء بطرابلس سقط جريح نتيجة اصطدام سيارته بعوائق حديدية، وفي منطقة الضم والفرز بطرابلس ايضا أدى انزلاق سيارة الى سقوط جريح.

هذا وقد حولت الأمطار اوتستراد شكا الذي يربط طرابلس ببيروت الى مستنقع مياه واتربة غمرت الاوتستراد.

وكانت الرياح القوية تسببت بأضرار في المزروعات لاسيما أشجار التفاح بمنطقة جرد مربين اعالي الضنية.

المصدر: مراسل الموقع

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