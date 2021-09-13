التحكم المروري: إعادة فتح السير على طريق عام تعلبايا بالاتجاهين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2021 - 20:06

التحكم المروري: إعادة فتح السير على طريق عام تعلبايا بالاتجاهين

منذ 38 mins 13 September، 2021
أخبار موقع المنار
لبنان

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