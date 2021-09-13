التحكم المروري: إعادة فتح السير على طريق عام تعلبايا بالاتجاهين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2021 - 20:06
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث عبر المنار اليوم الساعة 8:30 مساءً
الرئيس ميشال عون في الجلسة الأولى للحكومة: نحن أمام مسؤوليات تاريخية ويجب ألا نضيع الوقت لأنه لم يعد لدينا ترف المماطلة
الرئيس عون: المطلوب إيجاد الحلول العاجلة لمعالجة الأوضاع المعيشية وإطلاق ورشة سريعة لوضع لبنان على طريق الإنقاذ والنهوض
الرئيس عون: على الحكومة أن تعمل كفريق متجانس متعاون لتنفيذ برنامج إنقاذي وأوصيكم بالإقلال من الكلام والإكثار من العمل
الرئيس عون: الخارج والداخل يعول على نجاحنا وكلما أظهرنا جدية والتزاماً وتصميماً كلما وقفت الدول الشقيقة والصديقة بجانبنا
الرئيس عون: أتمنى أن يتضمن البيان الوزاري خطة التعافي التي أقرتها الحكومة السابقة والإصلاحات الواردة بالمبادرة الفرنسية
الرئيس نجيب ميقاتي: ينتظرنا الكثير من العمل والتعب وعلينا أن نضحي والبلد يتطلب إجراءات استثنائية
الرئيس ميقاتي للوزراء: لتكن أقوالكم مقرونة بالأعمال فالوقت ثمين ولا مجال لإضاعته ونجاحكم يعني نجاح جميع اللبنانيين
الرئيس ميقاتي: سننكب على معالجة موضوع المحروقات والدواء بما يوقف إذلال الناس وسنعمل من أجل كل لبنان من دون كيدية
لجنة صياغة مسودة البيان الوزاري تعقد ثاني اجتماع لها غداً الثلاثاء الساعة 11:30 قبل الظهر في السراي الحكومي
المكتب السياسي لحركة أمل: ننظر بإيجابية لولادة الحكومة وإمكانية وقف التدهور ووضع خطة للإصلاح موضع التنفيذ
المكتب السياسي لحركة أمل: إمداد لبنان بالغاز والكهرباء من مصر والأردن يعيد الأمل بالعمل العربي المشترك والاهتمام بلبنان
وزارة المالية تعلن أنّ لبنان سيستلم من صندوق النقد الدولي نحو مليار و135 مليون دولار بدل حقوق السحب الخاصة في 16 الجاري
أعضاء السلكين الخارجي والإداري في وزارة الخارجية يستنكرون الاعتداء على العاملين في الوزارة من قبل حرس الوزيرة زينة عكر
إقفال معظم محطات المحروقات على كامل الأراضي اللبنانية لعدم تسلمها البنزين من الشركات المستوردة بسبب تأخر فتح الاعتمادات
نقابة الأطباء في لبنان تجدد مناشدة المسؤولين لإعطاء الأولوية للطاقم الطبي والتمريضي وفتح خط خاص لهم على جميع المحطات
نقيب الأطباء شرف أبو شرف للمنار: الوضع الصحي في خطر وبعض الأطباء توقفوا عن العمل بسبب عدم توفر مادة البنزين
المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار يبدأ استجواب قائد الجيش السابق جان قهوجي بصفة مدعى عليه
إعلام العدو يعلن عن إصابة مستوطنين 2 في عملية طعن في محطة القطارات المركزية في القدس المحتلة ويتحدث عن استشهاد المنفذ
إصابة فلسطيني بجراح خطيرة جراء إطلاق قوات العدو النار عليه بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن عند دوار غوش عتصيون شمال الخليل
مقاومون فلسطينيون يطلقون النار نحو قوة للاحتلال الصهيوني في بلدة كفر دان غرب جنين
طائرات الاحتلال تستهدف مواقع عدة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والمضادات الأرضية تتصدى لها
حماس: الاحتلال يواصل محاولاته للتغطية على عجزه وفشله بعد عملية نفق الحرية عبر القصف على غزة
الجهاد الإسلامي في ذكرى اتفاق أوسلو: لا شرعية للاحتلال على أرضنا وكل الاتفاقيات والمؤامرات لن تنتزع حقاً من حقوقنا
محامي الدفاع عن الأسرى الـ4 المعاد اعتقالهم: محكمة الاحتلال المركزية وافقت على قرار المخابرات بمنع الأسرى من لقاء محامين
المفوضية الأممية لحقوق الإنسان: نرصد زيادة في الاستخدام غير المبرر للقوة من القوات "الإسرائيلية" ضد المدنيين الفلسطينيين
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي اليوم رئيس وزراء العدو نفتالي بينيت في مدينة شرم الشيخ على البحر الأحمر
الجيش العربي السوري يدخل بلدة اليادودة في ريف درعا الشمالي الغربي بعد انضمامها إلى اتفاق التسوية
مصادر يمنية: إصابة مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في صعدة
الخارجية الإيرانية: المباحثات مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت بناءة وسنحترم العلاقة معها ما لم تخضع للتسييس
الخارجية الإيرانية: لدينا علاقات مع جميع الأطراف الأفغانية وسياستنا إزاء طالبان مرتبطة بسلوكها
وزير خارجية قطر يصل إلى كابول في زيارة رسمية يلتقي خلالها بمسؤولي طالبان في القصر الرئاسي
كوريا الشمالية تختبر بنجاح صاروخاً جديداً من طراز كروز طويل المدى والبنتاغون يصف الخطوة بالتهديد للمجتمع الدولي
أ ف ب: 12 قتيلاً في هجوم لمسلحين على قاعدة عسكرية نيجيرية
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
التحكم المروري: إعادة فتح السير على طريق عام تعلبايا بالاتجاهين
منذ 38 mins
13 September، 2021
لبنان
التحكم المروري
قطع الطرقات
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