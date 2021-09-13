إضراب مفتوح عن الطعام للاسرى يبدأ الجمعة في سجون العدو الاسرائيلي

أعلنت مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء الاثنين ان “الاسرى سيخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام تحت عنوان (موحدون في وجه العدوان) يبدأ الجمعة المقبل في السجون الاسرائيلية”.

وأفاد المتحدث باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء محمد الشقاقي أنه “تم الاتفاق من قبل الحركة الوطنية الأسيرة في السجون على خوض إضراب مفتوح عن الطعام تحت عنوان موحدون في وجه العدوان”، وأشار إلى أن “خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام ستكون يوم الجمعة القادم وتعتبر نقطة انطلاق باتجاه معركة الإضراب المفتوح”.

وشدد الشقاقي على أن “المطلب الأساسي لخوض المعركة هو عدم تشتيت أسرى حركة الجهاد الإسلامي وإعادتهم إلى ما كان الوضع عليه قبل السادس من سبتمبر أي قبل عملية نفق الحرية”، ولفت الى ان “أبناء الحركة الأسيرة يطالبون بتوسيع تركيب الهاتف العمومي وتحسين شروطه عند الأسرى المرضى وعند الأشبال والنساء”، وأشار إلى أن “مطالب الحركة الأسيرة خاضعة للحوار وسيستمر الإضراب ما لم يتحقق الحد الأدنى من مطالبهم”.

المصدر: فلسطين اليوم