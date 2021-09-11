الرئيس ميقاتي اطلع على تصور الوزراء الجدد لوزاراتهم وتابع موضوع البطاقة التمويلية تفصيليا

باشر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اليوم، عقد اجتماعات متتالية مع الوزراء في اطار مناقشة تصورهم لعمل وزاراتهم والملفات الاساسية المطلوبة، والتحضير للبيان الوزاري الذي ستنال الحكومة الثقة على أساسه.

كما عقد الرئيس ميقاتي اجتماعا ضم الوزراء الجدد والسابقين المعنيين بموضوع البطاقة التمويلية، التي تم الاعلان عن المباشرة بتسجيل من يرغب الافادة منها، وفق الشروط المحددة.

وحرص رئيس الحكومة على الاطلاع تفصيليا على المراحل التي قطعها هذا الموضوع، وما اذا كان الاعلان عن البطاقة قد اقترن فعليا بمصادر تمويل محددة، ومواعيد محددة للدفع، أم أن البحث سيستمر في هذا الموضوع لايجاد التمويل المناسب والحلول النهائية لكل المسائل المتعلقة بهذا الملف.

وقد اتفق بنتيجة البحث على أن يستكمل الوزراء الجدد والسابقون البحث في الايام القليلة المقبلة لاعداد التقرير النهائي في هذا الموضوع.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام