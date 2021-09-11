غرفة التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد خلدة بعد افران شمسين باتجاه بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2021 - 14:40

غرفة التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد خلدة بعد افران شمسين باتجاه بيروت

منذ 1 ساعة 11 September، 2021
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