الرئيس عون في دردشة مع الإعلاميين: الحكومة أحسن ما تم التوصل إليه وعلينا مسؤوليات كبيرة والمشاكل الأساسية سنبدأ بحلها والأهم هموم الناس – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2021 - 16:24

الرئيس عون في دردشة مع الإعلاميين: الحكومة أحسن ما تم التوصل إليه وعلينا مسؤوليات كبيرة والمشاكل الأساسية سنبدأ بحلها والأهم هموم الناس

منذ 58 mins 10 September، 2021
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