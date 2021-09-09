ابراهيم استنكر التعرض لنعمه: لم يألو جهدا من اجل المحافظة على صناعة الرغيف بسعر مدروس وملائم

صدر عن نائب رئيس اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان علي ابراهيم، بيان استنكر فيه التعرض لوزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمه، جاء فيه: “يؤكد اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان سعيه الدؤوب للمحافظة على قطاع صناعة الرغيف بالتعاون والتنسيق التامين مع وزارة الاقتصاد والتجارة بشخص معالي الوزير راوول نعمه الذي نكن له كل التقدير والاحترام”.

اضاف البيان: “ان معاناة اصحاب الافران والمخابز، تدفعنا نحن كرؤساء للنقابات للعمل على تأمين استمرار هذا القطاع في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، والتي يعرفها الجميع، واننا نعلن ان وزير الاقتصاد والتجارة لم يألو جهدا من اجل المحافظة على صناعة الرغيف بسعر مدروس وملائم للمواطنين، على الرغم من الاوضاع الحرجة التي يمر بها لبنان”.

وتابع: “ان الاتحاد اذ يشدد على دور رؤساء النقابات في ملاحقة مطالب القطاع، لانهم مؤتمنون على ضرورة معالجة كل المشاكل والصعوبات التي يواجهها قطاع الافران بالتعاون المستمر مع الوزارة المعنية اي وزارة الاقتصاد والتجارة، علما اننا نقدر عاليا ما قام ويقوم به وزير الاقتصاد والتجارة لتأمين رغيف الخبز للمواطنين، واذا بدر اي خطأ من نقيب او صاحب فرن، فهو يتعدى كونه ضمن المطالبة لتصحيح خلل ما، لتأمين استمرار عملهم وتوفير الخبز لجميع فئات الشعب اللبناني”.

وختم البيان: “يستنكر الاتحاد اي تعرض لشخص الوزير من اية جهة اتت، وبالتالي فهو لا يغطي اي مرتكب او مخالف للقوانين والانظمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام