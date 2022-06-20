علي ابراهيم : اتهام الافران بافتعال ازمة كلام مرفوض

قال رئيس اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان علي ابراهيم في مؤتمر صحافي الاثنين “نطلق صرخة أخيرة حول وضع صناعة الرغيف والصعوبات التي يواجهها اصحاب الافران ولا سيما على صعيد توفير الطحين لتأمين الرغيف”.

واضاف ابراهيم ان “اتهام الافران بافتعال ازمة، كلام مرفوض، لان الافران هي من يرفع الصوت لتأمين الطحين وسط الواقع المرير الذي يشهده قطاع المطاحن، كما ان اذونات تسليم الافران حصتها من الطحين تصدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة للمطاحن”، وتابع “اذا كانت اكثر من خمسة مطاحن متوقفة عن العمل وهي: التاج، بقاليان، البقاع، الدورة، الشرق الاوسط، من أين تتم تغطية النقص الناتج عن توقف هذه المطاحن، ومن هنا تبدأ الازمة”.

وقال ابراهيم “أين المخزون الاحتياطي من القمح؟ المسؤولية عليكم، تتهمون الافران جزافا” وقال “أمنوا الطحين كي تعمل الافران”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام