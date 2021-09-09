النمل هذا المخلوق الصغير العجيب ما سر قوة فكيه!

تعتبر النملة اقوى من أقوى رجل، فهي تستطيع حمل أشياء تزن عشرين ضعفاً من وزن جسمها، تصور لو أن رجلاً بهذه القوة فإنه سيحمل سيارة وزنها ألف كيلو غرام بسهولة، ما يعني أن النملة أقوى من الأنسان بعشرين ضعفاً على الأقل.

قوة فك النملة :اذ تستطيع به حفر الأرض ، وتستطيع القتال والدفاع عن نفسها، كما تستطيع أن تأكل وتمضغ الطعام، وإذا ما قارنا حجم فكي النملة بحجم فكي تمساح مثلاً نجد أن فك التمساح أكبر بآلاف المرات من فك النملة، ولكن فك النملة أقوى بكثير من فك التمساح قياساً إلى حجمها..

أجرى علماء الفيزياء الحيوية من جامعة أوريغون، بالاشتراك مع متخصصين من المختبر الوطني شمال غرب المحيط الهادئ، دراسة قاموا من خلالها بالتقاط صور على نطاق ذري لفكي النمل ودرسوا بنية أسنان الفك السفلي للحشرات.

واتضح أن أكثر من 8% من وزن هذا العضو عبارة عن زنك. علاوة على ذلك، يتم توزيع هذا المعدن بالتساوي على السطح.

نتيجة لذلك، لا يحتاج النمل إلى بذل جهود كبيرة لإحكام قبضته، كما يحتوي فكا النمل بالإضافة للزنك على الكايتين.

وفي وقت سابق كان العلماء قد وصفوا بالفعل طرقا غير عادية لاستخدام الكايتين، حيث طور باحثون من الولايات المتحدة مادة من قشرة السلطعون يمكن استخدامها في تغليف الطعام، حيث تحمي الطعام بشكل جيد من دخول الأكسجين.

المصدر: وكالات