الصحافة اليوم 9-9-2021

تناولت الصحف الصادرة في بيروت يوم الخميس في 9-9-2021، العديد من الملفات المحلية والدولية، وركزت في افتتاحياتها على اجتماع دول خط الغاز العربي، بالإضافة إلى الأوضاع في فلسطين المحتلة.

البناء

انتفاضة الأسرى تمهّد للانتفاضة الشاملة… ونفق الحرية يطلق روحاً معنوية تعانق «سيف القدس»

ارتباك أميركي أوروبي بعد أفغانستان حول الملف النووي الإيراني وبلوغ النقطة الحرجة!

هل تبدّل المناخ الغربي من تسريع الحكومة إلى طلب التريّث للضغط على إيران عبر حزب الله؟

فلسطين تدق باب المنطقة بالأحداث الكبرى، بعدما أطلق نفق الحرية مناخاً معنوياً جديداً بين فئات الشعب الفلسطيني، فانفجرت انتفاضة الأسرى تحت تأثيرها، ولاقتها انتفاضة شعبية بدأت طلائعها في مدن الضفة بمواجهات مع جيش الاحتلال، في ظل تحليلات يطلقها الخبراء في كيان الاحتلال عن تبلور مقدمات معركة عسكرية تكون غزة طرفاً فيها مجدداً، في ضوء نتائج معركة «سيف القدس»، ويكون الأسرى الفلسطينيون وفك أسرهم بالتوازي مع فك الحصار عن غزة عنوانها.

لبنانياً تحوّلت الحكومة إلى لغز محيّر، يصعب فك شيفرته بالتحليل التقليدي، ويقول مرجع سياسي يواكب عن قرب هذا الملف، إن ما جرى مساء الاثنين الماضي كان لافتاً، عندما بدا أنّ كلّ شيء قد أنجز، وأنّ التشجيع الخارجي في ذروته لولادة الحكومة، وتعطل كلّ شيء فجأة، قبل أن تبدأ طلبات وتعديلات محلية بالظهور، فيما يبدو أنه محاولة لتغطية سبب مجهول وقطبة مخفية، ويضيف المرجع أنه بمقدار ما كان الحديث عن أسباب خارجية تعطل ولادة الحكومة خلال سنة مضت مفتعلاً للتغطية على العقد الداخلية الناجمة عن الحسابات المتباينة للأطراف المعنية تجاه ما يريدونه ويمكنهم تحصيله من الحكومة، التي قد لا تشهد إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية وترث صلاحيات رئيس الجمهورية في ظلّ فراغ رئاسي معرّض للامتداد طويلاً، يبدو الحديث عن حصرية هذه العقد الداخلية حالياً كنوع من السطحية والاستخفاف بعاملين جديدين، الأول هو حجم الضغط العكسي للشارع على القيادات لتسهيل ولادة الحكومة، بعدما كان هذا الشارع مسانداً لخطاب التعطيل الطائفي بذريعة الحرص على الحقوق والصلاحيات والمواقع، بالتالي عدم وجود أيّ غطاء شعبي للتأخر بولادة الحكومة، وعجز المعنيين عن تحمّل مسؤولية هذا التأخير بعد تناوبهم على التجاذب لتحسين المواقع، خصوصاً مع المدى الخطير للأزمات التي بلغها الوضع المعيشي والتي يذهب إليها مع توقعات رفع الدعم، والثاني هو التحرك الغربي والأميركي خصوصاً باهتمام نحو الأزمة اللبنانية ترجمه قرار الإفراج عن مشاريع الربط عبر سورية، التي كانت تمنعها العقوبات الأميركية على الغاز المصري والكهرباء الأردنية، وهو ما لم يعد ممكناً توصيفه بالموقف الكلامي للسفيرة الأميركية رداً على إعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن بدء مسار استقدام السفن الإيرانية إلى لبنان لحل أزمة المحروقات، بعدما عقد الاجتماع الوزاري الرباعي اللبناني السوري المصري الأردني، وهو ما يستحيل أن ينعقد ما لم يكن متاحاً السير به نحو النهاية، والنهاية مشروطة بتحقق مسبق لا بدّ أنه تمّ مصرياً وأردنياً من جدية الموقف الأميركي باستثنائه من العقوبات التي فرضها «قانون قيصر» على كلّ تعامل مالي مع الدولة السورية، وقد سبق للأميركيين أن أبلغوا للأردن ومصر رفضهم لاستثناء استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سورية لهذا الاعتبار.

الموقف الأميركي يكشف حجم الموقع الذي بات يحتله لبنان على جدول أعمال إدارتها بعد طول إهمال ولا مبالاة، فقرار بحجم الاستثناء من العقوبات على سورية أكبر من مستوى قرار سفيرة أو وزير خارجية، خصوصاً أنّ الملك الأردني والرئيس المصري سبق وناقشا طلباً مشابهاً مع الرئيس الأميركي جو بايدن من دون الحصول على نتائج إيجابية، بالتالي لا يمكن الفصل بين هذا التبدّل الأميركي وتغيّر الاستراتيجية الأميركية تجاه التعامل مع حزب الله ومن خلفه النظرة الأميركية للمواجهة مع إيران، وهذا التبدّل يعني انتقالاً أميركياً من خيار السعي لإسقاط لبنان أملاً بإلحاق الأذى بحزب الله وإيران، إلى السعي لحلحلة ملفات لبنانية اقتصادية حيوية تقطع الطريق على مبادرات حزب الله وإيران، فهل يمكن تخيّل أن تفوت المسألة الحكومية الاهتمام الأميركي من هذه الزاوية المتصلة بموقعها من النظرة الأميركية لما يزعج حزب الله ويضغط عليه؟

تقول مصادر دبلوماسية إن العودة إلى مفاوضات فيينا حول الملف النووي تشكل اليوم محور تجاذب شديد بين طهران وواشنطن، وتضيف أن الارتباك الغربي الأميركي والأوروبي تجاه كيفية الضغط على إيران لجلبها إلى التفاوض، بات واضحاً مع تضارب المواقف والتقديرات المعلنة، بين حديث عن إمكانية التخلي عن الاتفاق من جهة، والحديث عن خطورة المرحلة التي بلغتها إيران مع امتلاك كميات من اليورانيوم المخصب على درجة مرتفعة يخشى أن يكون كافياً لإنتاج أول قنبلة نووية، كما تقول تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ليصير السؤال الذي تطرحه المصادر الدبلوماسية هو، هل تقع الحكومة اللبنانية وتسريع ولادتها بين عناصر تعطيل فرص حزب الله وإيران من تحقيق الأرباح عبر مبادرات لحل الأزمات، أم أنّ حرص حزب الله على قطع الطريق على الفوضى يضع ولادة الحكومة بين أولوياته، ويشكل تعطيل ولادتها أحد عناصر الضغط عليه وعبره على إيران، خصوصاً أنّ الأيام القليلة المقبلة ستحمل أجوبة كثيرة على مستقبل التفاوض حول الملف النووي الإيراني مع وجود المبعوث الأميركي الخاص روبرت مالي في موسكو، بحيث تصير نظرية لا تريث تحت عنوان لا تسهيل ولا تعطيل مرجحة؟

مرّ يوم الأربعاء من دون أي تقدم أو مفاجأة على الصعيد الحكومي، إذ غابت اللقاءات الرسمية ولم يزُر الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بعبدا للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كما تمّ الترويج يوم الاثنين الماضي، بل إن الأجواء تميل إلى السلبية على رغم استمرار حراك الوسطاء على خط عون ـ ميقاتي، لكنها لم تؤدّ حتى الساعة إلى نتيجة ملموسة وسط مراوحة طرفي الخلاف على مواقفهما وشروطهما بحسب ما قالت لـ «البناء» مصادر مطلعة على مشاورات التأليف، والتي شدّدت على أن ميقاتي لن يصعد إلى بعبدا إلا بعد ضمان التوصل إلى اتفاق مع عون على صيغة نهائية للحكومة والتوقيع على مرسوم تأليف الحكومة.

ولفتت أوساط ميقاتي لـ «البناء» إلى أن «المراوحة الحكومية سيّدة الموقف، ولا زيارة لميقاتي اليوم إلى بعبدا ولن يحصل ذلك إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية على الصيغة التي أودعه أياها في لقائهما الأخير»، كاشفة أن «عون لا يزال متمسكاً بشروطه في نيل بعض الحقائب الأساسية كالاقتصاد والطاقة والشؤون الاجتماعية، وفي الثلث المعطل مواربة عبر الشراكة في تسمية أحد الوزيرين المسيحيين».

كما أشارت مصادر الرئيس المكلف إلى أن رئيس الجمهورية رفض حنين السيد التي عرض الرئيس المكلف اسمها لتولي حقيبة الاقتصاد، إلا أن مصادر بعبدا نفت أن يكون اسم حنين السيد قد طُرح لحقيبة الاقتصاد ورفضه عون. ولفتت إلى أن رئيس تكتّل لبنان القوي النائب جبران باسيل لا يتدخل بملف تشكيل الحكومة وأنه أبلغ الرئيس ميقاتي أنه لن يشارك ولن يعطي الحكومة الثقة.

وفي سياق متصل أشارت معلومات قناة الـ OTV، إلى أن «اتصالات ستتكثف الليلة (أمس) يقودها مصطفى الصلح صهر طه ميقاتي، والذي يُعتبر صديقاً مشتركاً للمعنيين بالتأليف»، لفتت إلى أنّ مصادر ميقاتي أكدت أن تأخير زيارة ميقاتي لقصر بعبدا هو بسبب أن اللائحة لم تنتهِ بعد ولا جديد حتى الساعة والعملية لا تزال ضمن الأخذ والعطاء ولعبة الأسماء». واعتبرت المصادر أنّ «همّ ميقاتي هو الوصول لحلّ «بيقدر يقلّع البلد» والموضوع ليس متعلق بأشخاص بل بالتوازنات التي يجب أن تحترم»، وسألت المصادر «حتى لو قبل ميقاتي بأسماء معينة فهل تمر بمجلس النواب».

وفيما شدّدت مصادر التيار الوطني الحر لـ«البناء» على أن عون قدّم كلّ التسهيلات والتعاون مع الرئيس المكلف لتأليف الحكومة، حمل تصريح رئيس الجمهورية دلالات سلبية بقوله: «المهمّ أن تكون هناك إرادة ورغبة في التشكيل وقد عقدت العزم مع الرئيس المكلف أن نعمل معاً لتأليف حكومة وهذا ما نأمل في تحقيقه». وأضاف في حديث صحافي: «قدّمت كل التسهيلات المطلوبة للتأليف وقلت مراراً إنني لا أريد الثلث المعطل لكن المعرقلين يتخذونه ذريعة لتحميلي مسؤولية التعطيل.»

واستبعدت مصادر سياسية تأليف الحكومة في المدى المنظور في ظل التعقيدات الداخلية والخارجية، مشيرة لـ«البناء» إلى أن لا ضوء أخضر أميركياً حتى الساعة على رغم السماح الأميركي بإعادة تفعيل الخط النفطي العربي باتجاه لبنان، لكن الحصار الأميركي الخارجي لا يزال مسلطاً على لبنان، ولفتت المصادر إلى جملة خلافات خفية بين عون وميقاتي، لا سيما على برنامج عمل الحكومة وبيانها الوزاري، إذ يخشى فريق العهد أن يقع الخلاف على هذه النقاط وتعطيل عمل الحكومة منذ بدايتها، لذلك حاول رئيس الجمهورية ميشال عون استمزاج رأي ميقاتي حيال سياسة الحكومة في القضايا الهامة، ومدى تجاوب صف «كبار الموظفين» في الدولة في تطبيق البرنامج، لا سيما في حاكمية مصرف لبنان ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز وقائد الجيش ومدير عام قوى الأمن الداخلي وإدارة المناقصات، ما لاقى رفضاً «ميقاتياً» حاسماً للتفاوض على هذه الملفات قبل تأليف الحكومة.

ومن العقد أيضاً بحسب المصادر «جملة القرارات المصيرية التي ستواجهها الحكومة فور نيلها الثقة، وتبدأ بمسألة رفع الدعم والانفتاح على سورية الذي بدأت طلائعه تظهر من بوابة زيارة الوفد الوزاري إلى دمشق لتفعيل خط الغاز والكهرباء من مصر والأردن إلى لبنان، والمفترض أن يُستتبع بخطوات في ملف النزوح السوري وتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية، إضافة إلى ملف ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة، وبواخر النفط الإيراني، وشروط صندوق النقد الدولي، وودائع اللبنانيين والدولار وغيرها». وتشدد المصادر نفسها على أن لا مصلحة لميقاتي بتأليف حكومة في الوقت الراهن في ظل هذا الواقع في الداخل والخارج، لذلك يفضّل انتظار تداعيات وصول باخرة النفط الإيراني إلى لبنان ورصد الموقف الأميركي منها، وتقطيع موضوع الرفع الكامل للدعم وتحمّل حكومة تصريف الأعمال مسؤوليته بدل الحكومة الميقاتية.

وبعد تراجع الآمال بولادة الحكومة وعدم توجه ميقاتي إلى بعبدا، تحرك سعر صرف الدولار صعوداً مسجّلاً ارتفاعاً تدريجياً حيث تجاوز مساء أمس 19000 في السوق السوداء.

في غضون ذلك، يتقدم ملف تفعيل خط الغاز العربي باتجاه لبنان عبر سورية بشكل لافت في ظل تغطية أميركية واضحة للاجتماعات التي يعقدها الوفد الوزاري اللبناني في سورية والأردن ومصر، كما كان لافتاً التعاون الذي أبدته كل من مصر والأردن على رغم تجميد مفاوضات تفعيل هذا الخط منذ سنوات، وقد عقدت اجتماعات مغلقة أمس لوزراء طاقة الأردن ومصر وسورية ولبنان في عمان لبحث تزويد لبنان بالكهرباء.

ووافق الاجتماع الوزاري العربي على خريطة طريق لتزويد لبنان بالغاز الطبيعي المصري وذلك بعد عدة اجتماعات عقدت في حضور وزراء الدول الأربعة. وتم الاتفاق عقبها على بحث موقف البنية التحتية السورية لنقل الكهرباء. وقال وزير الطاقة الأردني: «الاجتماع كان تمهيدياً وجيداً جداً والبنية التحتية شبه جاهزة لنقل الغاز المصري إلى لبنان، ويجب أن نتحقق من كل الشبكة ومرافق تداول الغاز». وأضاف: «يجب أن نتأكد من أن كل الحاجات جاهزة كي يتم الضخ بأقرب فرصة. من جهته، أمل وزير الطاقة المصري في تصدير الغاز إلى لبنان «في أقرب وقت ممكن».

من جهته، قال وزير الطاقة السوري: «لدينا توجيهات مباشرة من الرئيس بشار الأسد بمساعدة الشعب اللبناني من خلال التعاون لتأمين الغاز المصري إلى لبنان». وأشار إلى تشغيل شبكة الغاز السورية لضمان نقل الغاز المصري إلى لبنان. وتابع: «سنكون داعمين لأي عمل عربي مشترك لصالح الأمة العربية».

بدوره شكر وزير الطاقة ريمون غجر التعاون العربي قائلاً: «نتمنى أن يحدث تصدير الغاز في أقرب وقت والتعاون بين البلدين أعتبره طبيعياً لأنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها التعاون بيننا». وأضاف: «نحن اليوم بأمس الحاجة لدعم القطاعات الحيوية، لا سيما قطاع الكهرباء، فهذه الخطوة تمكننا من توليد 450 ميغاوات من الكهرباء وفي المستقبل سيوفر إمكانية لاستيراد الطاقة الكهربائية من الأردن».

وتوقعت أوساط مطلعة على الملف لـ«البناء» أن يبدأ إمداد لبنان بالغاز المصري خلال شهر إذا ما سارت الأمور وفق الاتفاق لجهة تذليل العقد اللوجستية والمالية والتقنية، إلا أن مصادر أخرى لفتت لـ«البناء» إلى أن «تفعيل الخط عملياً يحتاج إلى فترة 4 إلى ستة أشهر ولا يمكن للبنان أن ينتظر في ظل تفاقم أزمة المحروقات واقتراب استحقاق رفع الدعم، لذلك سيملأ النفط الإيراني جزءاً أساسياً من حاجة السوق اللبنانية إضافة إلى النفط العراقي».

وعلمت «البناء» في هذا الصدد أن «بواخر النفط الإيراني وصلت إلى بانياس في سورية وتستعد لدخول لبنان عبر صهاريج في البر، لكن ما يؤخر انطلاقها هو دراسة بعض التعقيدات اللوجستية المتعلقة بكيفية التوزيع في لبنان».

وأعلنت المديرية العامة للنفط في بيان أنّ «النفط العراقي لن يصل مباشرة إلى لبنان بل إن الشركة الإماراتية تسلّمت الشحنة من العراق (84 ألف طن) وستستبدلها بشحنتين لزوم حاجة مؤسسة كهرباء لبنان (واحدة 30 ألف طن من الفيول grade B والثانية 33 ألف طن من الغاز أويل) ثم تأتي بهما إلى لبنان في الأسبوع المقبل والذي يليه كما هو محدد».

واستمرت أزمة طوابير السيارات أمام محطات الوقود في ظل «تشريع» شراء المازوت على سعر السوق السوداء بعد توقف مصرف لبنان عن فتح اعتمادات للشركات على سعر 8000، ما يعني رفع الدعم رسمياً عن المازوت وربما عن البنزين بعد أيام. وأعلن ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا أننا «على أبواب فصل الشتاء وما يهمنا هو توافر المحروقات حتى لو رُفع الدعم عنها، فسياسة الترقيع يجب أن تتوقف حالاً». وأضاف: «سنعمل على توزيع المحروقات حتى النفس الأخير، ولكن لن تُحلّ الأزمة إلا عبر تشكيل حكومة».

بدوره حذر نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون من «كارثة صحية خلال أسبوعين إذا تم رفع الدعم عن المحروقات وحتى الأغنياء سيكونون غير قادرين على الاستشفاء، وتمّ الإبلاغ بأن استيراد المستلزمات الطبية متوقف». كما أطلقت نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان صرخة محذرة من أن الأمن الغذائي في خطر، وقالت في بيان «في ضوء التوقف الكلي للعمل في مرفأ بيروت، من جراء تعطيل نظام نجم الجمركي وتوقف العمل في الشركة المشغلة للحاويات BCTC، فإن الأوضاع في المرفأ تنذر بكارثة غذائية كبيرة وخسائر فادحة ستتكبدها شركات القطاع الخاص».

على صعيد البطاقة التمويلية يعقد الوزيران في حكومة تصريف الأعمال رمزي المشرفية وراوول نعمة مؤتمراً صحافياً اليوم لإطلاق البطاقة التمويلية وشرح الآلية المتّبعة للتقديم والحصول عليها.

وكان رئيس الجمهورية التقى في قصر بعبدا، وفداً من ديوان المحاسبة برئاسة القاضي محمد بدران، وتسلم منه تقريراً عن قطع حساب موازنة العام 2019. ووقّع المرسوم القاضي بتعديل بدل النقل اليومي للمستخدمين والعمال في القطاع الخاص بحيث يصبح 24 ألف ليرة يومياً بدلاً من 8 آلاف ليرة. ويعمل بهذا التعديل ابتداء من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.

على صعيد آخر، قرر المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار ترك المدير السابق للمخابرات العميد كميل ضاهر رهن التحقيق، بعد جلسة استجواب، في حضور وكيله القانوني المحامي مارك حبقة، بدأت العاشرة صباحاً واستمرت سبع ساعات. وجاء قرار البيطار على خلفية انتظار استكمال التحقيقات وجمع المعطيات حول الملف واستجواب عدد من الضباط الذين كانوا يعملون مع الضاهر خلال توليه منصبه في مديرية المخابرات.

اللواء

عون يتنصّل من تعطيل التأليف.. ويجمّد مساعي الوسطاء!

اجتماع دول خط الغاز العربي: جدول زمني للغاز المصري بانتظار تمويل البنك الدولي

قبل أيام قليلة، من رفع الدعم رسمياً عن المحروقات (الأربعاء المقبل) افتعلت أزمة حادّة على المحطات، شهدت عودة للاشكالات، وإطلاق النار، والاعتداء على الزبائن، وممارسات معيبة، وسط موجة مرعبة من الشائعات عمقت الازدحام، إذ أمضى بعض المواطنين ساعات امام المحطات، لتدارك الوقوع في «محظور الانقطاع»، في وقت كان القطاع التربوي ينفذ يوم غضب امام وزارة التربية والتعليم العالي في الأونيسكو، تحت شعار لا عودة إلى التدريس قبل الحصول على حقوقنا، وتصحيح الرواتب، من دون ان يتمكن الاجتماع الذي عقد بين وزيري التربية والمال في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب وغازي وزني مع روابط التعليم الثانوي والاساسي والمهني من التوصّل إلى أية نتيجة، سواء على مستوى المساعدات الاجتماعية، أو زيادة بدل النقل للاساتذة والمعلمين والمتقاعدين.

التحركات بالشارع ملأت الفراغ، على وقع استمرار «ذر الرماد في العيون» من قبل فريق العهد، الذي يلعب بمقدرات الوضع العام، من دون تحمل أية مسؤولية، والتأكيد ان الرئيس ميشال عون قدم كل التسهيلات المطلوبة لتبصر الحكومة النور، وانه لا يريد الثلث المعطل الذي يخترعه «المعطلون كذريعة لتحميله المسؤولية» على حدّ تعبيره.

ولاحظت مصادر سياسية ان كلام رئيس الجمهورية يتنصل برفع المسؤولية عنه حيال تأخير صدور مراسيم الحكومة، وإلقاء التبعة على «المعطلين» فيصبح السؤال من هم هؤلاء؟ وكشفت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة النقاب عن توقف الوساطات والاتصالات بين الرئيس عون من جهة والرئيس ميقاتي بالامس، خلافا لما كان عليه الوضع سابقا، ولوحظ أيضا، عدم قيام اللواء عباس ابراهيم، بزياراته، لكل من الرئيسين، على غرار ما كان يقوم به خلال الايام الماضية، لتقريب وجهات النظر بينهما وتبديد الخلافات التي تحوول دون تشكيل الحكومة، ما يؤشر بأن عملية التشكيل تعثرت، بفعل سلسلة من الشروط والمطالب التعجيزية، التي يطرحها رئيس الجمهورية ميشال عون ويحركها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، استنادا، الى مقربين من بعبدا.

واعتبرت المصادر ان العقبات والعراقيل التي تعترض تشكيل الحكومة. ما تزال على حالها، بل اكثر من ذلك عادت الامور الى الوراء، ما يؤشر الى عدم وجود نوايا وتوجهات سليمة لتسهيل وتسريع التشكيل،الا ضمن تلبية هذه الشروط والمطالب التي تتعارض كليا مع تشكيل حكومة، قادره على القيام بالمهمات المنوطة بها لانقاذ لبنان من ازمتة المتدحرجة.

وأشارت أوساط أخرى عبر «اللواء» الى أن السؤال الذي بات يتردد ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستؤلف بالفعل ام لا. ورأت أن الآمال المعقودة بحكومة قريبة بدت وكأنها تبخرت مشيرة الى ان هناك اتصالات تتم إنما لم تؤد بعد إلى إحداث الخرق بما يشير بوضوح إلى كربجة معينة فهناك مسائل لا تزال عالقة من الوزارة البديلة عن وزارة الاقتصاد الى الوزيرين المسيحيين إلى أسماء وزراء وغير ذلك مع العلم أن هناك أسماء لها وزنها وهناك ٣ أسماء مرشحة تعمل في الخارج.

وأفادت الأوساط نفسها أن ثمة ملاحظات سجلت وتسجل في طريقة التعاطي بتأليف الحكومة منها عدم الاستقرار على رأي وكثرة الطباخين وغير ذلك ما قد يؤخر أي توافق لافتة إلى ان الأيام المقبلة قد ترسم الصورة الأوضح عن مسار التشكيل، محذرة من ان تشوط الطبخة..

وحسب مصادر الرئيس ميقاتي فإن رئيس الجمهورية رفض حنين السيد التي عرض الرئيس المكلف إسمها لتولي حقيبة الاقتصاد. ولكن مصادر بعبدا نفت ان يكون اسم حنين السيد عرض لنيلها حقيبة الاقتصاد كما تنفي ان يكون عون رفضها.واوضحت المصادر: أن رئيس تكتّل لبنان القوي النائب جبران باسيل لا يتدخل بملف تشكيل الحكومة، وأنه أبلغ الرئيس ميقاتي أنه لن يشارك ولن يعطي الحكومة الثقة.

ونشر موقع «الإنتشار» مقابلة مع الرئيس عون، اشار فيها الى «إبداء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام زواره إستياءه من التأخير الحاصل في تشكيل الحكومة حتى الساعة. وهو الذي ينتظر التفاهم حولها كليا مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي».وسمع الزوار منه «تصميما وعزماً على الوصول إلى الغاية المنشودة، على الرغم من العراقيل والمطالب التي تطرأ بين حين وآخر».

واكد عون ان التواصل قائم بينه وبين الرئيس ميقاتي، سواء بالمباشر، أو عبر الوسطاء وسعاة الخير ،موضحا أنه قدّم كل التسهيلات المطلوبة حتى تبصر الحكومة النور. وقال: هناك اوراق تذهب وتجيء على خط بعبدا و»بلاتينوم» تحمل أسماء ومقترحات تخضع للجوجلة خصوصا من طرف الرئيس المكلف. واضاف عون رداً على سؤال: لقد عقدت العزم، انا والرئيس المكلف، ان نعمل معا لتأليف حكومة و هذا ما نأمل في تحقيقه.

وحمل عون على من يدعي تمسكه بالثلث المعطل ،الذي يحول دون ولادة الحكومة، وشدد على أنه لم يطلبه يوما وقد تحدث بذلك علنا.وهناك أكثر من بيان صادر عن القصر الجمهوري بهذا الصدد. كما أن البطريرك الراعي نفسه نفى من قصر بعبدا هذا الأمر. وعلى الرغم من كل ذلك ما فتىء المعرقلون يتخذونه ذريعة لرمي المسؤولية على رئيس الجمهورية. ولا يخفي عون أمام زواره دوره في سد الفراغ المسيحي الذي خلفه موقف كل من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية عند التكليف بأيلائه عناية خاصة في اختيار الوزراء المسيحيين، مشيرا في الوقت نفسه إلى عقدة تسمية الوزيرين المسيحيين اللذين يرغب ميقاتي بتسميتهما.

وعن دور اللواء ابراهيم المساعد في فكفكة العقد أبلغ عون زواره «ان الأخير تطوع مشكورا لهذه المهمة وباتت الصورة واضحة لديه ويعرف مكمن الخلل». ونفى الرئيس عون وجود « فتور» في العلاقة بينه وبين قائد الجيش العماد جوزف عون. وقال: أن هذا التصور من «فبركات الاعلام» الذي يخترع قصصا لا وجود لها، وهناك من يمضي في الكذب والافتراء من دون حسيب أو رقيب، ولا غرابة ان نشهد محطة او أخرى متخصصة في الهجوم على رئيس الجمهورية.

ويرفض عون كليا اتهامه بمخالفة «الطائف»،عبر عقد جلسات عمل وزارية او عبر المجلس الاعلى للدفاع، ويقول «هل أقف متفرجا على معاناة الناس اليومية إزاء تقاعس من يفترض القيام بمسؤولياتهم والتذرع بتصريف أعمال لا تُصرّف كما يجب. انا ألجأ لما كل ما هو متاح امامي». وابدى الرئيس عون رغبته في العودة إلى «الرابية اليوم قبل الغد، لكنه لن يفعل قبل أن ينطوي اليوم الأخير من عهده».

وعليه، ما زالت البلاد تنتظر توافق الرئيسين عون وميقاتي على الصيغة النهائية لتشكيل الحكومة التي توقفت عن عقدتي وزير مسيحي واحد ووزير الاقتصاد الذي علمت «اللواء» ان ثلاثة اسماء طرحت له يجري التداول بها منها محمد بعاصيري الذي رفضه عون، في ضوء مساعي القنصل مصطفى الصلح لتقريب وجهات النظر بين رئيس الحكومة المكلف ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.

الغاز المصري للحدّ من أزمة الكهرباء

على صعيد، ما أسفر عنه الاجتماع الوزاري لدول خط الغاز العربي (مصر، الأردن، وسوريا ولبنان)، الذي عقد في عمان أمس، كشف وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر ان الاستفادة من الغاز المصري في تغذية معمل دير عمار، وقدرته حوالى 450 ميغاواط، من شأنها ان تؤمن أكثر من 4 ساعات تغذية بالطاقة الكهربائية للمواطنين اللبنانيين.. واكد ان المبادرة لا يمكن ان تحصل لولا التعاون الحاصل بين الدول الاربعة، وبمواكبة لصيقة من البنك الدولي في هذا الوقت العصيب الذي يمر به لبنان ليؤمّن الغطاء او المظلة المالية ليستطيع لبنان التوقيع على هذه الاتفاقية، خصوصاً ان الفرق الفنية التي شكلت في هذا الاجتماع الرباعي ستدرس الاتفاقية من جوانبها كلها التقنية والادارية والفنية والمالية كي تكون متوازنة لكل الدول.

وقال ان هذا التعاون سيؤدي في المستقبل الى اعادة احياء اتفاقية اخرى هي استجرار الطاقة الكهربائية من الاردن التي من الممكن ان تكون اسعارها منخفضة مقارنة بأسعار توليد الطاقة في لبنان. وأكد ان لبنان، حكومة وشعباً، يشكر الدول المعنية الشقيقة على هذه المبادرة، متمنيا ان ينجز فريق العمل الخطة اللازمة والجدول الزمني المحدد بالسرعة المطلوبة. وقال طارق الملا وزير البترول المصري: وضعنا خارطة طريق مع الوزراء (تنص على) انه خلال الأسابيع المقبلة، سيعقد اجتماع آخر، للتأكيد على الجهوزية على ان يتم الضخ في أقرب فرصة. وقال وزير النفط السوري بسّام طعمة ان بلاده ستبذل كل الجهود الممكنة لإنجاح الخطة.

وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، التي ترأست الاجتماع الى جانب غجر والملا وطعمة في عمان ان الاجتماع يهدف بشكل أساسي للتعاون في مجال إعادة تصدير الغاز الطبيعي المصري للجمهورية اللبنانية عبر الأراضي الأردنية والسورية من خلال خط الغاز العربي، وان الاردن سيبذل كل جهد لمساعدة الاشقاء اللبنانيين للخروج من محنة الطاقة وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأكدت ان الاجتماع يأتي إيمانا بأن التعاون بين دول خط الغاز العربي سيكون خطوة فعالة ومؤثرة في دعم المشاريع الاستراتيجية وتعزيز المصالح المشتركة والتي من شانها الانعكاس ايجاباً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول، مؤكدة اهمية الاجتماع في إطار التعاون المشترك بين دول خط الغاز العربي والعلاقات الوثيقة التي تجمعهم واستمرار التعاون في مجال قطاع الطاقة بشكل عام، والغاز الطبيعي بشكل خاص.

وأشارت زواتي الى اجتماعات فنية عقدت على هامش الاجتماع الوزاري تم خلالها دراسة جاهزية البنية التحتية اللازمة لنقل الغاز الطبيعي في كل دولة من الدول الأربع والمتطلبات الفنية اللازمة، والاتفاق على تقديم خطة عمل واضحة وجدول زمني لإيصال الغاز الطبيعي المصري إلى الجمهورية اللبنانية على أن ينهي الفريق المشكّل أعماله ضمن مدة محددة، وان يتم رفع النتائج ليتم اعتمادها بتوافق الاطراف والعمل بمضمونها بأسرع وقت.

وبخصوص تصدير الكهرباء الاردنية الى لبنان اكدت الوزيرة زواتي أنه سيتم عقد اجتماع اخر قريبا لوضع خطة عمل من أجل إعداد الاتفاقيات وتقييم البنية التحتية بخصوص تصدير الكهرباء للبنان. وانتهى الاجتماع الوزاري الرباعي، الذي استضافته عمان لوزراء الطاقة في كل من الأردن ومصر وسوريا ولبنان إلى وضع خارطة طريق لنقل الغاز المصري براً إلى لبنان. ولفت الانتباه ما كشفته المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة ان النفط العراقي لن يصل مباشرة إلى لبنان، فالشركة الاماراتية تسلمت الشحنة من العراق، وستستبدلها بشحنتين لزوم حاجة مؤسّسة كهرباء لبنان، على ان تأتي بهما إلى لبنان الأسبوع المقبل.

على الصعيد المعيشي، بدأت معالجات الازمة المعيشية حيث يعقد الوزيران في حكومة تصريف الأعمال رمزي المشرفية وراوول نعمة مؤتمراً صحافياً اليوم لإطلاق البطاقة التمويلية وشرح الآلية المتّبعة للتقديم والحصول عليها، ووقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المرسوم الرقم 8318 تاريخ 8 أيلول 2021، القاضي بتعديل بدل النقل اليومي للمستخدمين والعمال في القطاع الخاص، بحيث يصبح 24 الف ليرة يوميا بدلا من 8 آلاف ليرة. ويعمل بهذا التعديل ابتداء من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.

610197 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1008 إصابات جديدة بفايروس كورونا و15 حالة وفاة في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 610197 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

المصدر: صحف