المفوضية الأوروبية تتوجه إلى المحكمة لمعاقبة بولندا

توجهت المفوضية الأوروبية إلى محكمة الاتحاد الأوروبي بطلب فرض عقوبات مالية على بولندا لعدم التزامها بالتشريعات الأوروبية الخاصة باستقلالية النظام القضائي.

وجاء في قرار للمفوضية الأوروبية، يوم الثلاثاء، أنها تطلب من محكمة الاتحاد الأوروبي فرض غرامات يومية على بولندا حتى تنفيذها قرار المحكمة الصادر في وقت سابق.

وكانت المفوضية الأوروبية قد تحركت ضد بولندا في محكمة الاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي، حيث اعتبرت أن إصلاح النظام القضائي في بولندا، الذي أجرته الحكومة البولندية بقيادة حزب “القانون والعدالة” اليميني المحافظ، يتناقض مع التشريعات الأوروبية ويفرض الرقابة السياسية على النظام القضائي.

وأصدرت محكمة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ قرارا في يوليو الماضي يطالب بإسقاط التعديلات القانونية التي أقرتها بولندا والعودة إلى الالتزام بالمعايير الأوروبية.

المصدر: وكالات