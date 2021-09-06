السيد رئيسي يعزي برحيل العلامة الشيخ عبد الامير قبلان

بعث الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي رسالة عزاء لمناسبة رحيل رئيس المجلس الإسلامي الشيعي في لبنان العلامة الشيخ عبد الأمير قبلان.

وفي ما يلي نص رسالة السيد رئيسي:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله وانا الیه راجعون

لقد تلقيت ببالغ الحزن والاسى، نبأ رحيل العالم المجاهد وحامي المقاومة الكبير، سماحة “اية الله الشيخ عبد الامير قبلان”.

لقد كان رحمه الله، سائرا حقيقيا على نهج الامام موسى الصدر المبارك، فضلا عن توليه قيادة ورئاسة المجلس الاعلى الشيعي في لبنان، ودعمه الكبير للمقاومة الاسلامية للشعبين اللبناني والفلسطيني؛ وان الخدمات الثمينة التي قدمها العلامة قبلان من اجل الاسلام والتشيع، و وحدة المسلمين ولحمة الشعب اللبناني الى جانب مساندته الدؤوبة للقيم الفلسطينية وتحرير القدس الشريف، شكلت جزءأ اساسيا من السجل الحافل بالمفاخر لهذا العالم الجليل.

انني، اقدم العزاء والمواساة برحيل هذا العالم العظيم، الى الحكومة والشعب والمقاومة الاسلامية في لبنان ولاسيما سماحة السيد حسن نصر الله وجانب السيد نبيه بري واسرة قبلان الكريمة؛ سائلا العلي القدير ان يتغمده في رحمته الواسعة.

سید ابراهیم رئیسي

رئيس الجمهورية الاسلامية

المصدر: وكالة ارنا