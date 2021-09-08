حواتمة أبرق الى الرئيس بري معزيا بالشيخ قبلان: رحيله خسارة للبنان والعرب والمسلمين

أبرق الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة، إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأعضاء المجلس الشيعي الأعلى في لبنان، معزيا برحيل رئيس المجلس الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان.

ووصف حواتمة في برقيته وفق مكتيه الاعلامي، الراحل الكبير بأنه كان “قامة لها دورها المشهود في الميادين الدينية والسياسية والاجتماعية، والثقافية والتربوية، ورحيله يشكل خسارة للبنان والعرب والمسلمين”.

وأشار إلى المناسبات التي كانت قد جمعته بالراحل الكبير، وما شهدته من “حوارات عميقة”.

وقدم حواتمة في برقيته مشاعر العزاء لعائلة الراحل الكبير وإخوانه وأصدقائه ومعارفه ولعموم أبناء الشعب اللبناني الشقيق والعرب والمسلمين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام