الإمام الخامنئي يعزي السيد نصرلله بوفاة الشيخ قبلان: كان صديقا غاليا ووفيا لتيار المقاومة

عزى الإمام السيد علي الخامنئي في برقية إلى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله برحيل الشيخ عبد الأمير قبلان رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان.

وقدم الإمام الخامنئي في برقيته الى السيد نصرالله تعازيه برحيل العالم المجاهد المرحوم حجة الاسلام والمسلمين الشيخ عبدالامير قبلان رحمه الله و،الى أسرته الكريمة والى المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى وكل مريديه واصدقائه وجميع الشيعة في لبنان.

واعتبر الإمام الخامنئي الراحل صديقا غاليا ووفيا لتيار المقاومة ولشخصكم، وقضى حياته المباركة في خدمة أهداف سامية في لبنان وان رحيله مدعاة للأسف، وأسأل الله تعالى له الرحمة والمغفرة.

المصدر: وكالة فارس