وصول جثمان رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ عبد الأمير قبلان الى روضة الشهيدين في الضاحية الجنوبية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2021 - 15:40

وصول جثمان رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ عبد الأمير قبلان الى روضة الشهيدين في الضاحية الجنوبية

منذ 45 mins 7 September، 2021
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