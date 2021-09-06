عز الدين: باخرة النفط الإيرانية أولويتها حماية الفقراء.. وزيارة الوفد اللبناني لسوريا خطوة إيجابية

شدد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن عز الدين على أن “باخرة النفط الإيرانية أولويتها حماية الفقراء ودعم المستشفيات والافران وما يتعلق بحياة الناس”، وتابع “هي شكلت تحديا للسياسة الأميركية – الصهيونية التي تحاصر لبنان، وتفرض عليه العقوبات، وتعمل على إضعاف الدولة، وإيجاد الفتن والانقسامات بين الناس”، واضاف “هذه الباخرة هي الخطوة الأولى لسفينة النجاة وبداية الخلاص من تبعات الاحتكار والسوق السوداء، إنها بداية نهاية تحطيم كل القيود التي فرضتها السياسات الأميركية”.

ورأى عز الدين الاثنين أن “زيارة الوفد اللبناني إلى سوريا خطوة إيجابية وإن تأخرت، لأن سوريا هي الرئة التي يتنفس بها لبنان شرقا، والانفتاح على الأسواق العربية”، واكد أن “من إيجابيات الخطوة أنها كسرت الفيتو الأميركي وقانون قيصر للعقوبات”، ولفت الى أنها “تشكل انفتاحا على الخيارات الصحيحة بالاتجاه نحو الشرق الأكثر أمنا ورعاية للمصالح الوطنية اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام