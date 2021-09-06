رئيس وزراء ولاية ويسترن أستراليا: حدودنا ستظل مغلقة حتى عام 2022

قال رئيس وزراء ولاية ويسترن أستراليا مارك ماكجوان الاثنين أنه لا يعتزم إعادة فتح حدود الولاية حتي عام 2022، وسط موجة تفشي كوفيد-19 الجارية في شرق البلاد.

وتابع ماكجوان أنه يريد أن يكون معدل التطعيم بين 80 إلى 90% قبل الموعد المقرر للسماح للسكان من ولايات نيو ساوث ويلز وفيكتوريا ومنطقة العاصمة الأسترالية، التي تتعامل مع موجة التفشي، بالسفر إلى ولايته.

وقال رئيس وزراء ولاية ويسترن أستراليا لشبكة القناة التاسعة الاثنين “لقد فتحنا أبوابنا في أوقات زمنية مختلفة على طول هذا الطريق وأتوقع أن نفتح مرة أخرى بمجرد أن نصل إلى مستويات تطعيم مرتفعة جدا. وأتوقع أن يكون ذلك في وقت ما من العام المقبل”.

وتابع “تخيل لو أن الأمر كان هو العكس وأن ويسترن أستراليا هي المكان الذي به آلاف الحالات ولم يكن في ولاية نيو ساوث ويلز أي حالات، أو لم يكن لدى فيكتوريا أي حالات – هل كانوا حقا سيفتحون أبوابهم أمامنا؟”.

“أعتقد أن الجواب سيكون لا”.

وكان ماكجوان ورئيسة وزراء كوينزلاند أناستاسيا بالاشتشوك واضحين في انتقاداتهما للخطة الوطنية التي ستشهد بدء تخفيف القيود بمجرد تحقيق أهداف التطعيم بنسبة 70 و80% من المؤهلين.

والتزمت رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز، جلاديس بيريجيكليان، بخريطة الطريق على الرغم من أن ولايتها كانت الأكثر تضررا من التفشي الحالي للمرض.

وقالت بيريجيكليان أيضا إنها تعتزم إعادة فتح السفر الدولي إلى ولايتها عندما يتم تحقيق الأهداف، بغض النظر عما تقوم به الولايات الأخرى.

وتم إغلاق الحدود بين الولايات الأسترالية بشكل فوري عدة مرات خلال الجائحة، في حين تم إغلاق الحدود الدولية للبلاد أمام الجميع باستثناء المقيمين والمواطنين، باستثناءات قليلة، منذ أذار/ مارس 2020.

المصدر: dpa