متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: بيان مهم للقوات المسلحة خلال الساعات القادمة للإعلان عن عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي (المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2021 - 09:56

متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: بيان مهم للقوات المسلحة خلال الساعات القادمة للإعلان عن عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي (المسيرة)

منذ 16 mins 5 September، 2021
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