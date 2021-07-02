البرتغال تعيد حظر التجول الليلي في 45 بلدية لمنع انتشار متحور “دلتا”

قررت البرتغال إعادة فرض حظر التجول الليلي في 45 بلدية بينها لشبونة اعتبارا من يوم الجمعة، وذلك بعد تزايد انتشار وباء “كوفيد- 19” بسبب متحور “دلتا”.

وقالت وزيرة الدولة في الحكومة البرتغالية ماريانا فييرا دا سيلفا اليوم الخميس إن “حظر التنقل سيطبق على الطرقات العامة في المناطق الأكثر تضررا من حيث نسبة الإصابات بالفيروس، وبينها العاصمة البرتغالية وبورتو” وأوضحت في مؤتمر صحفي أن الحظر سيطبق يوميا من الحادية عشرة ليلا وحتى الخامسة صباحا.

وأشارت إلى أن الوضع تدهور الأسبوع الماضي مجددا، وأن الشروط غير متوافرة للقول إن الوباء تحت السيطرة.

المصدر: وكالة رويترز