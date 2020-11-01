حكومة البرتغال تفرض إغلاقا عاما في معظم أنحاء البلاد

أعلنت الحكومة البرتغالية، السبت، فرض إجراءات العزل العام مجددا اعتبارا من 4 تشرين الثاني/نوفمبر في معظم أنحاء البلاد على خلفية ارتفاع حاد لمؤشرات فيروس كورونا.

وقرر مجلس الوزراء، خلال جلسة استثنائية، فرض القيود العامة في البلديات التي تسجل 240 إصابة بفيروس كورونا لكل 100 ألف شخص خلال أسبوعين.

وأبلغت السلطات المواطنين بضرورة البقاء في منازلهم باستثناء الخروج للعمل أو الدراسة أو التسوق، كما أمرت الشركات بالتحول لنظام العمل عن بعد.

وقال رئيس الوزراء، أنطونيو كوستا، إن الإجراءات ستغطي 121 بلدية بما في ذلك لشبونة وبورتو، وتضم المناطق التي يشملها الإغلاق نحو 70% من سكان البرتغال البالغ عددهم نحو 10 ملايين نسمة.

وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البرتغال 141279 في حين وصلت حصيلة الوفيات إلى 2507.

وسجلت البلاد يوم الجمعة رقما قياسيا لمؤشر الإصابات الذي بلغ 4656 حال، قبل أن تتراجع هذه الحصيلة إلى 4007 السبت.

المصدر: وكالات