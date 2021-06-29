الرئيس دياب في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع: قطع الطرق لا يعبر عن الناس – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2021 - 15:58

الرئيس دياب في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع: قطع الطرق لا يعبر عن الناس

منذ 2 ساعة 29 June، 2021
اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في بعبدا
لبنان

قال رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع متوجها الى قادة الاجهزة الامنية “أدرك الضغوط التي تتعرضون لها خلال هذه الفترة الصعبة، وأتفهم وضع العسكري الذي يطلب منه مواجهة الذين يرفعون شعارات الاعتراض على الأوضاع المعيشية والاجتماعية والمالية”.

ورأى ان هناك “فرقا بين الاعتراض، وبين الاعتداء على الناس وعلى أملاكهم وأرزاقهم”.

وأكد ان “قطع الطرق لا يعبر عن الناس، وهو يحصل ضد الناس، مشيرا الى ان “الفوضى وتكسير السيارات والاعتداء على الجيش ليسوا تعبيرا عن حال اعتراض”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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