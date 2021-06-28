الأسير خضر عدنان الى الحرية من سجون العدو الاسرائيلي

أفرجت قوات العدو الاسرائيلي الاثنين عن الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان (43 عاما) من بلدة عرابة بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، وذلك بعد أن أمضى في الاعتقال الإداري شهرًا كاملا.

وأوضحـت مصادر فلسطينية أن “الاحتلال كان قد اعتقل القيادي عدنان قبل منتصف ليل السبت 29/05/2021 على حاجز ما يسمى (شافي شمرون) قرب مدينة نابلس، وخاض الأسير خضر عدنان اضرابًا مفتوحًا عن الطعام رفضًا لاعتقاله بدء من تاريخ 30/05/2021م واستمر لمدة 25 يومًا حتى 23/06/2021 وعلق إضرابه عن الطعام بعد حصول محاميه على قرار جوهري بعدم تجديد اعتقاله الإداري والإفراج عنه هذا اليوم”.

المصدر: فلسطين اليوم