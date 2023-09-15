أسير فلسطيني دخل عامه الـ21 في معتقلات العدو الاسرائيلي

أفادت “مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى” الجمعة أن “الأسير المجاهد نهار أحمد عبد الله السعدي (42 عامًا) من مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، أنهى عشرين عاما على التوالي في الأسر ودخل اليوم عامه الحادي والعشرين في سجون الاحتلال الصهيوني”.

وأوضحت المؤسسة ان “قوات الاحتلال اعتقلت الأسير نهار السعدي بتاريخ 15/09/2003، وأبرز التهم التي وجهها الاحتلال له هي الانتماء لسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وإيصال الاستشهادية المجاهدة هبة دراغمة والتي نفذت عملية استشهادية في مدينة العفولة بتاريخ 19/05/2003، وأدت لمقتل أربعة صهاينة وإصابة (76) آخرين، وأصدرت المحكمة الصهيونية حكمًا بحقه بالسجن 4 مؤبدات بالإضافة إلى 20 عاما”.

ولفتت المؤسسة إلى أن “الأسير السعدي يعاني من آلام حادة في المعدة والظهر بسبب معاناته المستمرة مع الديسك، وعانى خلال فترة اعتقاله الطويلة من سياسات الاحتلال التعسفية “الإهمال الطبي”، وتابعت “كما قام الاحتلال بعزله لمدة تزيد عن ثلاث سنوات وكذلك منعت سلطات الاحتلال عائلته من الزيارة لمدة ثلاث سنوات”.

يُشار إلى أن الأسير نهار السعدي ولد بتاريخ 30/10/1981 وهو أعزب ويقبع حاليا في سجن “رامون” الصهيوني.

المصدر: فلسطين اليوم