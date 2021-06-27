التحكم المروري: حركة_المرور كثيفة على اوتوستراد #الدامور باتجاه #الناعمة بسبب التوافد على احدى المحطات – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2021 - 14:04
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لبنان: معظم محطات المحروقات مقفلة في مختلف المناطق وازدحامات كبيرة أمام القليل منها عشية صدور التسعيرة الجديدة
جمعية المستهلك: عدد كبير من المواد الاستهلاكية قد خرج من لائحة الاستهلاك لدى المواطن بسبب ارتفاع أسعارها
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية يزور بيروت لعدة أيام على رأس وفدٍ رفيع من الحركة
مصادر المنار: الوفد الروسي يصل إلى بيروت فجر الغد حاملاً عروضاً متعلقة بالاستثمار في مصفاتي النفط في الزهراني والبداوي
مصادر المنار: الوفد الروسي يلتقي وزير الأشغال ميشال نجار ويعرض معه مشروع اعادة اعمار مرفأ بيروت
الوفد يصل على متن رحلة للخطوط الجوية الروسية معلناً بذلك عودة رحلاتها إلى بيروت بعد التوقف بسبب جائحة كورونا
البطريرك الماروني بشارة الراعي: عدم تشكيل حكومة إنقاذ سيؤدي الى توسع الحراك في الشارع وصولاً الى أحداث لا يمكن ضبطها
وزارة الصحة العامة: 126 إصابة مثبتة وحالتا وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية
إعلام العدو: إصابة 3 مستوطنين في اشتباكات عنيفة مع الفلسطينيين بالقرب من مستوطنة شيلا في منطقة الخليل
قوات الاحتلال اعتدت على أهالي حي الشيخ جراح وعملت بالقوة على إفراغ الحي من المتضامنين
المستوطنون يعتدون على أهالي قرية تواني جنوب محافظة الخليل بحماية جنود الاحتلال
قمة ثلاثية عراقية مصرية أردنية في بغداد تبحث بلورة آلية تنسيق مشتركة بين البلدان الثلاثة
القائد العام للحرس الثوري الايراني : لن نغادر الميدان وسنكسر كل أسوار الحصار الصعبة بواسطة التدابير التقنية والعلمية
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
المستوطنون يعتدون على أهالي قرية تواني جنوب محافظة الخليل بحماية جنود الاحتلال
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: ما زلنا نعتقد أن الاتفاق في فيينا ممكن شريطة أن تتخلى واشنطن عن إرث ترامب الفاشل
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: ما زلنا نعتقد أن الاتفاق في فيينا ممكن شريطة أن تتخلى واشنطن عن إرث ترامب الفاشل
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: ما زلنا نعتقد أن الاتفاق في فيينا ممكن شريطة أن تتخلى واشنطن عن إرث ترامب الفاشل
الدفاع الروسية: نراقب تحركات المدمرة الأمريكية USS Ross التي دخلت اليوم مياه البحر الأسود للمشاركة في مناورات كبيرة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مصادر يمنية: استشهاد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمحافظة صعدة الحدودية
الرئيس الإيراني: تلقى الإمام الخامنئي اللقاح الإيراني كان عنصرا تشجيعيا للعلماء الذين أنجزوا عملا عظيما بوقت قياسي
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الدفاع الروسية: انطلاق تدريبات مشتركة بين قوات أسطول البحر الأبيض المتوسط وسلاح الطيران الروسيان
المحكمة الأميركية تحكم على الشرطي قاتل الشاب الأميركي من أصول افريقية جورج فلويد بالسجن 22 عاما وستة أشهر
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
المحكمة الدستورية في تركيا توافق على لائحة الاتهام التي تطالب بحل حزب الشعوب الديمقراطي ومنع قياداته من العمل السياسي
لجنة الانتخابات الأرمينية: فوز رئيس الوزراء نيكول باشينيان بالغالبية في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت الأحد
البرلمان السويدي يحجب الثقة عن رئيس الوزراء ستيفان لوفين ما يمنحه أسبوعاً لتقديم استقالته أو الدعوة إلى انتخابات جديدة
الهند تعلن عن انتشار سلالة جديدة من كورونا أخطر وأشد فتكاً من سابقاتها وتطلق عليها اسم "دلتا بلس"
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
بكين توزّع مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتؤكّد أن البلاد باتت شبه خالية من الإصابات
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
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جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
التحكم المروري: حركة_المرور كثيفة على اوتوستراد #الدامور باتجاه #الناعمة بسبب التوافد على احدى المحطات
منذ 22 mins
27 June، 2021
احوال الطرقات في لبنان
اوتوستراد الدامور
غرفة التحكم المروري
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