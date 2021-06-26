الكود المصدري لشبكة الويب العالمية يعرض للبيع في مزاد

عُرض الكود المصدري لشبكة الويب العالمية، الذي طوره عالم الحاسوب الإنجليزي تيم بيرنرز لي للبيع في مزاد كأحدث الرموز غير القابلة للاستبدال، وهي مقتنيات افتراضية ثمينة.

تبيع دار “سوذبيز” في نيويورك البرنامج الذي مهد الطريق للإنترنت الذي نعرفه اليوم بعد أكثر من 30 عاما من إنشائه. بدأ العرض في 23 يونيو/ حزيران وينتهي يوم الأربعاء، ووصلت الأسعار المقدمة إلى 2.8 مليون دولار اليوم الجمعة.

تتضمن المجموعة المعروضة للبيع نسخة متحركة من ما يقرب من 10 آلاف سطر من التعليمات البرمجية لبيرنرز لي ورسالة من عالم الكمبيوتر الشهير، حسبما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

قالت كاساندرا هاتون، نائبة رئيس دار “سوذبيز”، مشيرة إلى الطفرة الأخيرة في أعمال الرموز غير القابلة للاستبدال: “قبل عشر سنوات، لم نكن قادرين على القيام بذلك. وهذا العمل (الكود) فريد من نوعه بسبب أهميته في إنشاء شبكة الويب العالمية”.

وأضافت: لقد غير ذلك كل جانب من جوانب حياتك. نحن حتى لا نفهم بشكل كامل تأثير ذلك على حياتنا، والتأثير الذي سيواصل إحداثه في حياتنا.

الرموز غير القابلة للاستبدال هي أشياء رقمية، قد تكون لوحة أو رسوم متحركة أو مقطوعة موسيقية أو صورة أو فيديو، مع شهادة مصادقة يتم إنشاؤها باستخدام تقنية “بلوك شين” المرتبطة بالعملات المشفرة، ولا يمكن تزويرها أو التلاعب به بطريقة أخرى.

المصدر: سبوتنيك