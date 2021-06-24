روسيا: حادثة المدمرة البريطانية قد تؤدي إلى تصعيد والبحر الأسود بدأ يتحول إلى ساحة للمواجهة العسكرية (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 24 2021 - 15:28

روسيا: حادثة المدمرة البريطانية قد تؤدي إلى تصعيد والبحر الأسود بدأ يتحول إلى ساحة للمواجهة العسكرية (روسيا اليوم)

منذ 49 mins 24 June، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة