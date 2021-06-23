اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الاسلامية: لأوسع حملة تضامن مع المؤسسات الإعلاميّة المستهدفة من اميركا

أكد اتحاد الإذاعاتِ والتلفزيوناتِ الاسلامية أن إعلانَ وزارةِ العدلِ الامريكيةِ عن إستهدافِ عددٍ من المؤسساتِ الإعلاميّةِ هو دليلُ فعاليةِ كلِّ الجهودِ الإعلاميّةِ التي تبذلها الشعوب المستضعفة رغمَ قلةِ مواردِ مؤسساتِها الإعلاميّةِ وتأثيرِها في المواجهةِ القائمةِ حولَ الوعي والمعرفة .

واستنكرَ الاتحاد هذا الإعتداءَ الفاضحَ والإستغلالَ غيرَ المـشروعِ واللا أخلاقي للحقوقِ التشاركيّةِ في الفضاءِ الإلكتروني ، داعياً جميعَ المنظّماتِ والمؤسّساتِ والإتحاداتِ الإعلاميّةِ ومؤسساتِ الإعلامِ والمنصّاتِ المختلفةِ والشخصيّاتِ والمنظّماتِ الحقوقيّةِ والقانونيّةِ والفعاليّاتِ الثقافيّةِ والإجتماعيّةِ والفنيّةِ والصحفيّةِ ، إلى أوسعِ حملةِ تضامنٍ وتأييدٍ ومساندةٍ للمؤسساتِ الإعلاميّةِ المستهدفة، واستنكارًا لهذهِ الجريمةِ الأميركيّةِ بحقِ حريّةِ التعبير.

المصدر: المنار