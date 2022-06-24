بالفيديو.. اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الاسلامية ينتخب مدير عام قناة المنار الحاج إبراهيم فرحات رئيسًا لمجلسه الأعلى – موقع قناة المنار – لبنان
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June 24 2022 - 14:56

بالفيديو.. اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الاسلامية ينتخب مدير عام قناة المنار الحاج إبراهيم فرحات رئيسًا لمجلسه الأعلى

منذ 1 ساعة 24 June، 2022
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تقارير مصورة - لبنان

انتخب المجلس الأعلى لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الاسلامية IRTVU، اليوم الجمعة، المدير العام لقناة المنار الحاج إبراهيم فرحات رئيسًا للمجلس، في جلسته المنعقدة في العاصمة اللبنانية بيروت.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة، الشؤون التنظيمية والإدارية وتقارير الهيئات العامة التابعة للإتحاد وأمانته العامة، وسيتم انتخاب نائب رئيس المجلس، ورؤساء لجان الاتحاد.

هذا وينتهي اجتماع المجلس الاعلى القادم يوم السبت بمؤتمر صحافي يعقده الامين العام للاتحاد والنائب ورئيس المجلس الاعلى ونواب الامين العام لاطلاع الرأي العام على مقررات الاجتماعات واهم التوصيات الصادرة في هذا الخصوص.

المصدر: موقع المنار

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