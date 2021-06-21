طليس يعلن تفاصيل تخصيص محطة للسائقين العموميين في منطقة الروشة

أعلن رئيس اتحادات النقل البري في لبنان بسام طليس انه “بناء على اتفاق ما بين شركة كورال للمحروقات واتحادات النقل البري، سيتم تخصيص محطة “كورال” في فرعها في منطقة الروشة للسائقين العموميين في بيروت الكبرى”.

وقال طليس في مؤتمر صحافي عقده في المحطة بحضور ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا وممثل شركة كورال جان نصار. “مؤسف جدا ان يبحث قطاع النقل البري عن الحلول لازمة السائقين العموميين، وهذا الامر ليس من مسؤوليتنا بل مسؤولية الدولة لجميع المواطنين وليس للسائقين العموميين فقط”، وتابع “لكن طالما ان الدولة والحكومة لا يسألان، فنحن مضطرين، وجدنا ان من واجبنا ان نبحث عن مصلحة من نمثل، وهؤلاء الذين نمثلهم يريدون تعبئة الوقود ليعملوا ويؤمنوا قوت عائلاتهم اليومي، وهم يقومون مقام الدولة في موضوع النقل العام ويصلون المناطق اللبنانية بعضها ببعض”.

وشكر طليس “الاصدقاء في شركة كورال الذين لبوا من دون تردد مطلبنا، بأن يتم تخصيص السائقين العموميين لتجنيبهم الانتظار لساعات لتعبئة سياراتهم بالوقود والشركة لبت مطلبنا، وأعلنت بدء التنفيذ انطلاقا من محطة كورال في الروشة”، وتابع “هذه الخطوة التي ستبدأ اليوم، وهي مستمرة حتى حل الازمة، تبدأ من الساعة السادسة صباحا وحتى السادسة مساء في محطة الروشة لجميع السائقين العموميين سواء من سيارات او فانات في بيروت الكبرى”.

وقال طليس “التجربة انطلقت اليوم من الروشة، وتم الاتفاق مع ادارة كورال انها ستعمم على كل الاراضي اللبنانية، واقول لكل السائقين في كل مناطق لبنان ان الخطوة ستعمم”، واضاف “أمهلونا 48 ساعة كحد اقصى حتى نعلن تباعا مع الشركة اماكن التعبئة في كل المناطق اللبنانية”، وأوضح “نحن نتحدث اليوم حصرا عن مادة البنزين ولاحقا سنبحث في موضوع المازوت للمركبات التي تسير بالمازوت، وتابع “اتفقنا في المرحلة الاولى على تعبئة مقطوعة لكل سيارة ب 50 الف ليرة ولاحقا بحث تعبئة كامل خزان السيارة، وحكما سيكون اكثر من محطة في بيروت الكبرى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام