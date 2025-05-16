الرئيس بري: الاميركيون معنيون بفرض تطبيق وقف اطلاق النار على العدو الصهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
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May 16 2025 - 17:36

الرئيس بري: الاميركيون معنيون بفرض تطبيق وقف اطلاق النار على العدو الصهيوني

منذ 1 ساعة 16 May، 2025
الرئيس نبيه بري
لبنان

اكد رئيس مجلس النواب نبيه برّي أن الأميركيين هم أوّل المعنيين بوقف اطلاق النار في الجنوب إذا كانوا يريدونه بالفعل، وفي حديث صحافي قال الرئيس بري رداً على سؤال عن الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على الجنوب: “لا تسألوا عن “إسرائيل” بل إسألوا الأميركيين، فهم مَن وقّعنا معهم اتّفاق وقف النار، ويفترض بهم أن يفرضوا تطبيقه على إسرائيل”.

وربط الرئيس بري بين التصعيد المتواصل في الجنوب والتحوّلات غير المسبوقة في سوريا، معتبرا أنّ ذلك كلّه يدور في فلك المصالحة مع “إسرائيل”، لافتاً الى ان سوريا الجديدة على طريق المصالحة مع “إسرائيل” إن لم تكن تقدّمت فيها، واضاف: “سوريا ماشية في الاتّفاقات الإبراهيمية والتطبيع”.

المصدر: مواقع

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