عدوان صهيوني على موانئ يمنية في الحديدة.. ومئات الآلاف في صنعاء يشاركون بمسيرات داعمة لفلسطين

شن طيران الاحتلال الصهيوني عدوانا استهدف موانئ الصليف والحديدة ورأس عيسى في محافظة الحديدة غربي اليمن، بحسب وسائل اعلام يمنية.

وقالت قناة 12 الإسرائيلية إن سلاح الجو الإسرائيلي ينفذ هجمات على موانئ في اليمن، فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن أكثر من 10 هجمات نفذت على هذه الموانئ.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد هدد قبل نحو أقل من اسبوع بقصف هذه الموانئ الثلاثة ودعا الى إخلائها، ليقوم اليوم باستهدافها وقصفها.

وتأتي الغارات الإسرائيلية، في الوقت الذي تواصل فيه القوات المسلحة اليمنية استهدافها للعمق “الإسرائيلي” عبر الصواريخ الباليستية والمسيرات، مجبرة ملايين المستوطنين على الهروب الى الملاجئ للاحتماء، فضلا عن إغلاق المجال الجوي للاحتلال وتوقف هبوط واقلاع الطائرات من مطار “بن غوريون”.

في المقابل، خرج مئات آلاف اليمنيين اليوم الجمعة، في مسيرة حاشدة تحت عنوان “مع غزة . . لمواجهة حرب الإبادة والتجويع” في ميدان السبعين بالعاصمة اليمنية صنعاء.

وحمل المتظاهرون الأعلام اليمنية والفلسطينية، ورايات الحرية المناهضة للسياسية الأمريكية في المنطقة، واللافتات المعبرة عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، والمنددة بالعدوان والمجازر الإسرائيلية بحق أبناء غزة.

وجدد المحتشدون تأكيدهم على ثبات الموقف المساند للشعب الفلسطيني مهما كانت التحديات حتى يتحقق النصر ويرفع الحصار عن غزة، وتحرير المقدسات من دنس المحتل.

واستنكروا خنوع الأنظمة العربية لواشنطن على حساب قضايا أمتهم، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، منددين بزيارة ترامب الى عواصم عربية في وقت يتعرض أبناء غزة لإبادة بمشاركة أمريكية.

وبارك المتظاهرون العمليات اليمنية الصاروخية التي تزامنت مع زيارة ترامب للمنطقة، والتي مرت من خلالها الصواريخ اليمنية لضرب كيان العدو من فوق ترامب خلال اجتماعه بقادة أنظمة عربية.

وشدّد قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، أمس الخميس، أنّ موقف اليمن في إسناد غزة لم ينقص ولم يتراجع أبداً وهو ثابت على الدوام.

وذكّر بالسعي للعمل على فرض حظر جوي على الاحتلال، والاستمرار في حظر الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي.

المصدر: مواقع