3 أطعمة تزيد من مخاطر الإصابة بالتهاب المفاصل

يعد التهاب المفاصل أحد أكثر الحالات الطبية طويلة الأمد شيوعا في المملكة المتحدة، حيث يعاني منه أكثر من 10 ملايين شخص.

إذا تم تشخيص إصابتك بالتهاب المفاصل، فقد ترغب في التفكير في تغيير نمط حياتك لتقليل الأعراض، بما في ذلك ما تأكله، بحسب موقع “express”.

ويمكن أن تساعد التغييرات الغذائية في تقليل الالتهاب لدى بعض المرضى، وفقا لاختصاصية التغذية جيليان كوبالا.

وفي حين أن بعض الأطعمة مفيدة في تخفيف أعراض التهاب المفاصل إلا أن بعضها قد يزيد الأعراض سوءا.

السكر المضاف

يجب على الجميع الحد من كمية السكر في نظامهم الغذائي – خاصةً من الأطعمة مثل الحلويات والآيس كريم والكعك.

ولكن إذا تم تشخيصك بالفعل بالتهاب المفاصل، فقد تجد أن أعراضك تزداد سوءا إذا كنت تتناول الكثير من السكر، كما قالت اختصاصية التغذية.

وقالت كوبالا: “يجب أن تحد من تناول السكر مهما كان الأمر، ولكن بشكل خاص إذا كنت تعاني من التهاب المفاصل”.

والسكر المضاف هي سكريات الكربوهيدرات المضافة إلى المواد الغذائية والمشروبات أثناء إنتاجها.

وتابعت أخصائية التغذية “توجد السكريات المضافة في الحلوى والصودا والآيس كريم والعديد من الأطعمة الأخرى، بما في ذلك العناصر الأقل وضوحا مثل صلصة الشواء”.

ولاحظت دراسة أجريت على 217 شخصا مصابا بالتهاب المفاصل الروماتويدي أنه من بين 20 نوعا من الأطعمة، كانت المشروبات الغازية المحلاة بالسكر والحلويات هي الأكثر شيوعا لتفاقم الأعراض.

الغلوتين

الغلوتين هو نوع من البروتين يوجد بشكل شائع في الأطعمة التي تحتوي على القمح والشعير والجاودار.

تم ربط البروتين المذكور بالالتهابات، وهو أحد الأسباب الرئيسية وراء التهاب المفاصل.

وتشمل هذه الأطعمة الخبز والمعكرونة والبسكويت والكعك والمعجنات.

وقالت كوبالا: “على الرغم من أن هذه النتائج واعدة، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد ما إذا كان النظام الغذائي الخالي من الغلوتين وحده يفيد الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل”.

ملح مضاف

الأطعمة التي تحتوي على الملح المضاف هي في كل مكان حولنا. بما في ذلك اللحوم المصنعة وبعض الجبن والحساء المعلب.

كشفت دراسة أجريت على الفئران أن أولئك الذين تناولوا المزيد من الملح طوروا أعراض التهاب المفاصل بشكل أسوأ.

وقالت اختصاصية التغذية “من المثير للاهتمام أن الباحثين اقترحوا أن تناول كميات كبيرة من الصوديوم قد يكون عامل خطر للإصابة بأمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتودي”.

ويجب على الجميع تجنب تناول أكثر من ملعقة صغيرة من الملح في يوم واحد.

المصدر: سبوتنيك