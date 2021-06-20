مستوطنون ملثمون يطلقون النار ويهاجمون المركبات بالحجارة قرب قرية دير شرف غرب نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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June 20 2021 - 00:32

مستوطنون ملثمون يطلقون النار ويهاجمون المركبات بالحجارة قرب قرية دير شرف غرب نابلس

منذ 1 ساعة 19 June، 2021
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