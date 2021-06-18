كيم جونغ أون يقول إن كوريا الشمالية مستعدة سواء للحوار أو للمواجهة مع واشنطن

نقلت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية عن زعيم البلاد كيم جونغ أون قوله إن بيونغ يانغ مستعدة سواء للحوار أو للمواجهة مع الولايات المتحدة.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة الثالثة للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، التي بحثت الأوضاع الدولية.

وقال كيم جونغ أون إنه “من أجل حماية مصالحنا الخاصة بالتنمية المستقلة، ومن أجل ضمان السلام وأمننا الوطني، يجب أن نكون مستعدين للحوار والمواجهة على حد سواء”.

وحسب وسائل الإعلام الرسمية لكوريا الشمالية، فإن كيم جونغ أون قام بتحليل سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه بيونغ يانغ، وحدد “الردود الاستراتيجية والتكتيكية المناسبة وخطة العمل للعلاقات مع الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة”.

وتستمر الدورة العامة لحزب العمال الكوري منذ 15 يونيو الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن واشنطن كانت قد أكدت عزمها مواصلة الضغط على كوريا الشمالية بهدف تحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل.

المصدر: وكالات