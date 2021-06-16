وهاب استقبل كرامي في الجاهلية: الله يهديهم ونشهد ولادة حكومة قريبا

استقبل رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، في دارته بالجاهلية، النائب فيصل كرامي، وتم البحث في موضوع الحكومة.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لوهاب أن “الجانبين أكدا ضرورة تشكيل الحكومة، وأن يسارع الرئيس المكلف سعد الحريري إلى تقديم تشكيلة واثنتين أو ثلاث، وأن يتم النقاش مع فخامة الرئيس ميشال عون في هذا الموضوع، إذ لا يجوز الاستمرار على الوضع الحالي في اعتقال التشكيلة الحكومية واختطافها”.

بعد اللقاء، تمنى وهاب “على الجميع وعلى كل شخص له علاقة مباشرة في موضوع التشكيل أن ينزل قليلا إلى الشارع أو يرى الناس ويستقبلهم ويسمع نبض الشارع وكمية المشاكل، والتفكير بالناس العاجزين عن دخول المستشفيات اليوم أو الحصول على الأدوات الاستشفائية التي كلها بالدولار ولا أحد يغطيها لا شركات التأمين ولا المستشفيات ولا المؤسسات الضامنة ولا وزارة الصحة ولا الضمان الاجتماعي”، وقال: “لكي نرى ونسمع ما لدى المواطن من حاجات”.

أضاف: “هذا الوضع يجب ألا يستمر في أن نذهب بعد في موضوع تشكيل الحكومة إلى مسافة زمنية أطول، فلبنان قادر على النهوض، لكن نحن في حاجة إلى إرادة للنهوض، والتي هي غير متوافرة عند أحد حتى لا يتهم أحدهم الآخر”.

وختم: ” كما العرقلة والتعطيل في حاجة إلى فريقين. كذلك، فإن النهوض والقيامة في حاجة إلى فريقين. الله يهديهم، ونشهد ولادة حكومة قريبا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام