الأسير خضر عدنان يواصل اضرابه عن الطعام لليوم الـ 14 على التوالي في سجون الاحتلال

يواصل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان اضرابه عن الطعام لليوم الـ 14 على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي احتجاجًا على اعتقاله الإداري.

وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت الشيخ خضر عدنان فجر 29 أيار الماضي، عن حاجز عسكري طيار قرب معسكر شافي شمرون، ومنذ لحظة اعتقاله أعلن اضرابه المفتوح عن الطعام تحت شعار “الحرية أغلى ما نملك”.

وبعد نقله لسجن الجلمة وعزله في زنزانة انفرادية حولته محكمة سالم للاعتقال الاداري لمدة شهر، وقد أكد عزمه الإصرار على الاضراب عن الطعام حتى انتزاع حريته.

يُشار إلى أن الشيخ عدنان تعرض للاعتقال مرات عديدة، وقضى خلف القضبان 12 عاماً خاض خلالها عدة إضرابات عن الطعام، وهو متزوج ولديه 9 أطفال.

خاض الشيخ عدنان إضرابين عن الطعام عام 2015 لمدة 52 يوما، وعام 2018 لمدة 59 يوما، احتجاجا على اعتقاله الإداري.

المصدر: فلسطين اليوم