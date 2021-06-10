قطع اوتوستراد الجية – مفرق برجا باتجاه بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2021 - 21:20

قطع اوتوستراد الجية – مفرق برجا باتجاه بيروت

منذ 28 mins 10 June، 2021
أخبار موقع المنار

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