قطع اوتوستراد الجية – مفرق برجا باتجاه بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2021 - 21:20
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نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم خلال استقباله وفدا عربيا: حزب الله صمّام أمان لبنان السيد المستقل
الشيخ نعيم قاسم: حزب الله يعمل ليكتمل النصر على إسرائيل وأدواتها مع النصر في الداخل بالاستقرار السياسي ومعالجة الأزمات
الشيخ قاسم: النصر في الداخل يتطلب تظافر جهود كل القوى الموجودة على الساحة وبغير ذلك لا يمكن تحقيق النجاح المطلوب
وزير الاقتصاد راوول نعمة يرفع أسعار الخبز اللبناني الأبيض لتصبح الربطة الكبيرة بـ3000 ليرة والوسط بـ2000 ليرة
وزارة الصحة العامة: 229 إصابة و5 حالات وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية
وزير الصحة حمد حسن دهم بمؤازرة أمنية مستودعا للأدوية في محلة الحمرا يخزن ادوية مدعومة وحليب اطفال
نقيب عمال ومستخدمي شركات المحروقات: نطالب باتخاذ القرار الحازم كي لا يصبح المواطن والقطاع بخبر كان مطلع الأسبوع المقبل
الناطق باسم كتائب القسام: القسام وقيادة المقاومة تتابع عن كثب ما يجري في القدس والمسجد الأقصى من محاولات استفزازية
أبو عبيدة: نحذر من مغبة المساس بالأقصى ونحيي المرابطين الأحرار في القدس على تصديهم ومقاومتهم لتدنيس الأقصى والعدوان عليه
مراسل المنار: المقدسيون يطردون عضو الكنيست الصهيوني "إيتمار بن جبير" ومناصريه من باب العمود بالقدس بعد محاولته اقتحامه
مراسل المنار: قوات العدو تعتقل 10 فلسطينيين بينهم طفل في منطقة باب العمود بالقدس المحتلة بالتزامن مع وصول "بن غفير"
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: ما ارتكبته قوات الإحتلال في جنين وصل في استفزازه الى مستوى خطير ينذر بتطورات كبرى
إعلام العدو: العملية كانت تستهدف اختطاف خلية من سرايا القدس وتدخل عناصر الاستخبارات الفلسطينية بإطلاق النار أفشل العملية
المرصد المعارض: مقتل 10 بينهم مسؤول التنسيق الإعلامي في هيئة تحرير الشام في قصف جوي استهدفهم في أبلين جنوب إدلب
سانا: التنظيمات الإرهابية تعتدي بالقذائف على مدينتي كفرنبل وسراقب المحررتين بريف إدلب ما تسبب بأضرار مادية
استشهاد مواطن يمني وإصابة 2 في قصف مدفعي سعودي على منطقة آل الشيخ في مديرية منبه الحدودية بصعدة
الرئيس الإيراني: المفاوضات في فيينا تشهد اللمسات النهائية وقد أفشلنا العقوبات وسنفشلها مرة أخرى
الشيخ حسن روحاني: الحظر الجائر عرقل جهودنا الهادفة لشراء اللقاح المضاد لكورونا
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: ندعم العراق المستقر والموحد والقوي واتفقنا حول تعزيز العلاقات الحضارية والتعاون الثقافي
وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على كيانات وأفراد يمنيين وسوريين لأعمال ترتبط بإيران
مندوب سورية الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: سورية تعاونت رغم كل الظروف ولم تتأخر عن الوفاء بالتزاماتها
الرئيس الفرنسي: سننهي عملية برخان العسكرية في افريقيا ونعوضها بدعم مركز للدول التي تطلب ذلك لمحاربة الإرهاب
أبو ظبي تعتمد إجراءات جديدة مشددة مرتبطة بفيروس كورونا تسمح للملقحين وأصحاب الفحوصات السلبية فقط بدخول المتاجر والمطاعم
الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية يحذّر من أن مستوى التلقيح في أوروبا غير كاف لتجنب عودة ظهور وباء كوفيد-19
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
أبو ظبي تعتمد إجراءات جديدة مشددة مرتبطة بفيروس كورونا تسمح للملقحين وأصحاب الفحوصات السلبية فقط بدخول المتاجر والمطاعم
الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية يحذّر من أن مستوى التلقيح في أوروبا غير كاف لتجنب عودة ظهور وباء كوفيد-19
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الأف بي آي: العملية العالمية الضخمة سمحت بإنقاذ 100 شخص من "تهديدات تطال حياتهم"
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة تنظم ماراتون فايزر لمن هم فوق 60 عاماً يوم الأحد المقبل في محافظات عكار وبعلبك الهرمل والبقاع
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيشين السوداني والأثيوبي في منطقة باسندة الحدودية
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
قطع اوتوستراد الجية – مفرق برجا باتجاه بيروت
منذ 28 mins
10 June، 2021
احوال الطرقات في لبنان
اوتوستراد الجية
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