غرفة التحكم المروري: يطلب من المواطنين عدم التوجه الى المناطق الجبلية قبل الاستفسار عن حالة الطريق بسبب تكون طبقات الجليد او تساقط للثلوج حرصاً على السلامة العامة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2022 - 13:46
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النائب حسن فضل الله: قررنا العودة إلى الحكومة من أجل مصالح الناس وحتى لا يحملنا أحد المسؤولية عن تعطيل البلد
الشيخ أحمد قبلان: ما قام به الثنائي الوطني هو خطوة وطنية تفتح البلد سياسياً وتزيد من فعالية الأدوات الحكومية
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وزارة الطاقة والمياه: ما تم تداوله عن أنّ الغاز الذي سيتم توريده الى لبنان سيكون غازاً اسرائيلياً هو كلام عار عن الصحة
مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية: المتساقطات تنحسر في فترة بعد الظهر ليحل مكانها الصقيع والجليد
الثلوج تغطي للمرة الأولى هذا العام منطقة البقاع الشمالي والهرمل وسط تدن ملحوظ في درجات الحرارة
غرفة التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة أمام جميع المركبات باستثناء الشاحنات والرؤية سيئة بسبب كثافة الضباب
وزارة الصحة العامة: 6019 إصابة و14 حالة وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال الساعات الماضية
عائلة الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش تتهم سلطات العدو بتعمد نقل عدوى فيروس كورونا له في محاولة لتصفيته قبل الإفراج عنه
الأسرى الاداريون في سجون الاحتلال يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 16 على التوالي
الجيش الأردني: مقتل ضابط وإصابة 3 أفراد في اشتباكات مع مهربين على الحدود الشمالية الشرقية
حاكم ولاية تكساس الأميركية يعلن إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين داخل كنيس يهودي في بلدة "كوليفيل" ومقتل منفذ العملية
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
الجيش الأردني: مقتل ضابط وإصابة 3 أفراد في اشتباكات مع مهربين على الحدود الشمالية الشرقية
حاكم ولاية تكساس الأميركية يعلن إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين داخل كنيس يهودي في بلدة "كوليفيل" ومقتل مُحتجز الرهائن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
نائب وزير الخارجية اليمني حسين العزي: بيان مجلس الأمن حول سفينة "روابي" الإماراتية محكوم باعتبارات تمويلية
الشرطة الأمريكية: 4 رهائن بينهم حاخام داخل كنيس يهودي بمنطقة كوليفيل في ولاية تكساس
وزارة الدفاع الروسية تعلن انسحاب كامل قواتها العاملة ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي من كازاخستان
كوريا الشمالية تُطلق صاروخاً جديداً في تجربة ثالثة خلال أسبوعين في تحد للعقوبات الأميركية الجديدة
هيئة الأرصاد اليابانية: موجات تسونامي بلغت اليابان مع احتمال ارتفاع المد البحري الى 3 أمتار بسبب ثوران بركان تونغا
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
كوريا الشمالية تُطلق صاروخاً جديداً في تجربة ثالثة خلال أسبوعين في تحد للعقوبات الأميركية الجديدة
هيئة الأرصاد اليابانية: موجات تسونامي بلغت اليابان مع احتمال ارتفاع المد البحري الى 3 أمتار بسبب ثوران بركان تونغا
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
السلطات النيوزلندية تصدر تحذيراً من تسونامي بعد ثوران بركان تونغا جنوب المحيط الهادئ
هيئة الأرصاد اليابانية: موجات تسونامي بلغت اليابان مع احتمال ارتفاع المد البحري الى 3 أمتار بسبب ثوران بركاني في تونغا
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
وفاة الإعلامية المناضلة سمر الحاج بعد صراع مع مرض عضال
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
أقضية بعبدا / عاليه / الشوف: 01548033 _ 81799597 / أقضية صور / مرجعيون / بنت جبيل: 76043240 _ 81844520
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
غرفة التحكم المروري: يطلب من المواطنين عدم التوجه الى المناطق الجبلية قبل الاستفسار عن حالة الطريق بسبب تكون طبقات الجليد او تساقط للثلوج حرصاً على السلامة العامة
منذ 37 mins
16 January، 2022
احوال الطرقات في لبنان
غرفة التحكم المروري
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