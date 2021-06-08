سفيرا سوريا وايران زار مبنى قناة المنار وقدما التهاني بالذكرى الـ30 لانطلاقتها – موقع قناة المنار – لبنان
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June 8 2021 - 15:20

سفيرا سوريا وايران زار مبنى قناة المنار وقدما التهاني بالذكرى الـ30 لانطلاقتها

منذ 14 mins 8 June، 2021
علي وسفير ايران
لبنان

زار سفيرا ايران وسوريا محمد جلال فيروزنيا وعلي عبد الكريم علي الثلاثاء مبنى قناة المنار في حارة حريك بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، لتقديم التهاني بمناسبة الذكرى الـ30 على انطلاقة القناة.

وبالمناسبة، قال السفير السوري “نبارك للقناة ولقيادة المقاومة بهذا العيد”، واضاف “ما تقوم به المنار نعتبره مكملا لكل الانتصارات التي حققتها المقاومة وحققها محور المقاومة”، وتابع “كل عام وانتم بخير وكل نصر وانتم بخير”.

من جهته، قال السفير الايراني “نبارك للقناة في عيدها الـ30″، ونوه “بدور المنار في نشر الوعي والقيم والمبادئ الانسانية العظيمة حيث تفاعلت معها جماهير الامة”، وأشاد “بالقيادة الحكيمة للامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله”، وتمنى “للمنار كل التوفيق بهذه المناسبة”.

المصدر: قناة المنار

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