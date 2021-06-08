بوغدانوف يبحث القضايا الليبية مع نظيره التركي ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا

عقد نائب وزير الخارجية الروسي، مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف، لقاءً ثلاثياً مع نظيره التركي سادات أونال والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، حيث بحث الثلاثة قضايا التسوية الليبية.

وجاء في بيان الخارجية الروسية المنشور على موقعها “في السابع من حزيران/يونيو عٌقد في مقر الخارجية الروسية لقاء ثلاثي بمشاركة نائب وزير الخارجية الروسي، مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، ونائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش”.

وأضاف البيان “تم التركيز خلال التبادل الشامل لوجهات النظر حول قضايا التسوية الليبية على ضرورة توحيد الجهود الدولية تحت رعاية الأمم المتحدة بغرض تسهيل إجراء الانتخابات في ليبيا، والمقررة في الرابع والعشرين من شهر كانون الأول/ديسمبر من العام الجاري”.

وأشار البيان إلى أنه تم الإعراب عن تأييد السلطات الانتقالية في ليبيا، والتي يتطلب منها ضمان توحيد مؤسسات الدولة، والهياكل الاقتصادية والمالية، وكذلك القوات المسلحة.

المصدر: سبوتنيك