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June 5 2021 - 10:46

الصين تقر الاستخدام الطارئ للقاح” سينوفاك” للأطفال من سن الثالثة

منذ 2 ساعة 5 June، 2021
لقاح سينوفاك الصيني
أخبار دولية - الصين

أكد رئيس شركة سينوفاك بيوتك الصينية يين ويدونغ، أن بكين أقرت الاستخدام الطارئ للقاح الذي تنتجه الشركة للوقاية من فيروس كورونا للفئة العمرية من سن الثالثة وحتى 17 عاما. وأضاف ويدونغ، في مقابلة مباشرة مع التلفزيون الصيني، إن “موعد إتاحة اللقاح للفئات العمرية الأصغر يعتمد على السلطات الصحية التي تعد إستراتيجيات التطعيم”، وفق رويترز.

وأظهرت المرحلتان الأولى والثانية من التجارب الإكلينيكية للقاح أنه يحفز الجهاز المناعي عند الأطفال في سن الثالثة وحتى المراهقين في سن 17 عاما. يذكر ان حملة التطعيم في الصين، التي أعطت أكثر من 723 مليون جرعة، رفضت حتى الثالث من حزيران/ يونيو، منح لقاحات لمن هم دون الثامنة عشرة عاماً.

المصدر: سبوتنيك

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