مستشار السيسي: مصر بدأت تخطي ذروة الموجة الثالثة من كورونا

أكد محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري، أن مصر تشهد حاليا بداية تخطي ذروة الموجة الثالثة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن “الدولة قد أدارت أزمة كورونا بكفاءة واحترافية بفضل دعم ومتابعة السيد الرئيس، وتوفير كافة متطلبات مواجهة الأزمة، إضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وجهود وتضحيات الجيش الأبيض من الأطباء والعاملين في القطاع الطبي”.

وأكد في مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم الخميس أن هناك “إقبالا كبيرا الآن على تلقي اللقاح من جانب المواطنين والمؤسسات، نتيجة التوعية الإعلامية وتوفير كميات كبيرة من اللقاحات”.

وحول مرض “الفطر الأسود” قال تاج الدين إنه “مرض قديم، ولكن لوحظ تزايد الحالات التي تم رصدها لدى المصابين بكورونا، وبلغ إجمالي الحالات في العالم (101) حالة منهم (82) حالة في الهند، حيث يصيب مرضى السكر بصفة أساسية خاصة الذكور منهم”.

المصدر: وكالات