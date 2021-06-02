تيار المستقبل: رئاسة الجمهورية تقع اسيرة الطموحات الشخصية لجبران باسيل

في ردٍ على بيان القصر الجمهوري قال تيار المستقبل في بيانٍ له اِنه:” ثبتَ بالوجهِ الشرعي والسياسي والدستوري أن رئاسةَ الجمهوريةِ تقعُ اسيرةَ الطموحاتِ الشخصيةِ لجبران باسيل ، وانَ الرئيسَ العماد ميشال عون مجرد واجهة لمشروعٍ يرمي الى اعادةِ انتاجِ باسيل في المعادلاتِ الداخلية، وانقاذِه من حالِ التخبطِ الذي يعانيه”.

اضاف بيان المستقبل انه”من المؤسف أن يصبح موقع الرئاسة ممسوكاً من قبل حفنة مستشارين يتناوبون على كسرِ هيبةِ الرئاسةِ وتلغيمِها بأفكارٍ واقتراحاتٍ وبياناتٍ لا تستوي مع الدورِ الوطني المولجِ بها ، وانَ الأشدَ أسفاً ان يقبلَ رئيسُ البلادِ التوقيعَ على بيان أعدَّه باسيل شخصياً في حضورِ نادي مستشاري السوء ، بحسبِ تعبيرِ بيانِ المستقبل الذي توجهَ الى الرئيس عون بالقول : أَوقِف استيلاءَ مَن حولِكَ على صلاحياتِك ، وأوقف محاولاتِهم للاستيلاءِ على صلاحياتِ الآخرين ، وعُد إلى الدستور”.

المصدر: تيار المستقبل