مقتل عنصري أمن وإصابة 4 آخرين في عملية “أرن 11” شرق تركيا

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الأربعاء، مقتل عنصري أمن وإصابة 4 آخرين بجروح، في إطار عملية “أرن 11” ضد عناصر “حزب العمال الكردستاني”، في ولاية بيتليس بشرق البلاد. وكتب صويلو على “تويتر”، أن “حارسا أمنيا وملازما في قوات الدرك، سقطا إثر اشتباك في إطار عملية (أرن 11)، بمنطقة تاتوان التابعة لولاية بيتليس بشرق البلاد”.

وأضاف “أتمنى الشفاء العاجل لعناصر الأمن الذين أصيبوا خلال الاشتباك”.

وبدأت وزارة الداخلية سلسلة عمليات “أرن” ضد حزب “العمال الكردستاني” (التركي)، في كانون الثاني/يناير الماضي، عقب انتهاء عمليات “الصاعقة”. يُشار أن اسم “أرن” أطلق على تلك العمليات نسبة إلى الشاب التركي “أرن بلبل”، الذي اغتيل على يد مسلحي “العمال الكردستاني” في آب/أغسطس عام 2017.

المصدر: روسيا اليوم