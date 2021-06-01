مستوطنون صهاينة نظموا مسيرة استفزازية في سلوان بالقدس المحتلة

نظم عشرات المستوطنين الصهاينة الثلاثاء مسيرة استفزازية انطلقت نحو حي بطن الهوى، المهدد بالاستيلاء عليه واخلاء 86 منزلا وأسرة مقدسية في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “المستوطنين انطلقوا في مسيرة استفزازية من حارة مراغة باتجاه حي بطن الهوى الملاصق للحارة، أوقفوا خلالها عددا من مركبات المواطنين من أبناء الحي وخلقوا حالة من الفوضى في المكان”.

وأضافت المصادر أن “المستوطنين رفعوا لافتات عنصرية ضد الفلسطينيين تطالب بطردهم وترحيلهم وتنفيذ عمليات الإحلال والإخلاء القسري، في ظل تواجد قوات الاحتلال”.

المصدر: فلسطين اليوم