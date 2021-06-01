وزير الصحة من بعبدا: لرفع السرية المصرفية عن الحسابات المدعومة وتحديدا لشركات الادوية

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، الواقع الصحي في البلاد وتطور عملية التلقيح لمواجهة وباء كورونا، وأزمة الادوية وسبل معالجتها.

بعد اللقاء قال الوزير حسن “مسألة دعم الدواء ليست أمرا مزاجيا ويجب الابتعاد عن المزايدات الاعلامية التي تزعزع الثقة بالقطاع الدوائي في لبنان”.

وقال “نريد شفافية في الارقام ونطالب برفع كتاب لرفع السرية المصرفية عن الحسابات المدعومة وتحديدا لشركات الادوية”.

أضاف “أبلغنا فخامة الرئيس بالخطة العمودية والافقية التي اوصى بها بموضوع التلقيح، وأطلعناه على “الماراتون” المقرر عقده كل فترة”.

ثم استقبل ‏الرئيس عون رئيس رئيس حزب” التوحيد العرب”ي الوزير السابق وئام وهاب وعرض معه التطورات الحكومية الاخيرة والموقف منها.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام