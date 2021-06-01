وزير الصحة من بعبدا: لرفع السرية المصرفية عن الحسابات المدعومة وتحديدا لشركات الادوية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 1 2021 - 12:08

وزير الصحة من بعبدا: لرفع السرية المصرفية عن الحسابات المدعومة وتحديدا لشركات الادوية

منذ 48 mins 1 June، 2021
الرئيس عون يستقبل وزير الصحة حمد حسن في قصر بعبدا
لبنان

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، الواقع الصحي في البلاد وتطور عملية التلقيح لمواجهة وباء كورونا، وأزمة الادوية وسبل معالجتها.

بعد اللقاء قال الوزير حسن “مسألة دعم الدواء ليست أمرا مزاجيا ويجب الابتعاد عن المزايدات الاعلامية التي تزعزع الثقة بالقطاع الدوائي في لبنان”.

وقال “نريد شفافية في الارقام ونطالب برفع كتاب لرفع السرية المصرفية عن الحسابات المدعومة وتحديدا لشركات الادوية”.

أضاف “أبلغنا فخامة الرئيس بالخطة العمودية والافقية التي اوصى بها بموضوع التلقيح، وأطلعناه على “الماراتون” المقرر عقده كل فترة”.

ثم استقبل ‏الرئيس عون رئيس رئيس حزب” التوحيد العرب”ي الوزير السابق وئام وهاب وعرض معه التطورات الحكومية الاخيرة والموقف منها.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة

نرجو منكم إعطاءنا دقيقة واحدة من وقتكم للمشاركة في إستطلاع حول برامج شهر رمضان المبارك على قناة المنار.

لا شكراً المشاركة