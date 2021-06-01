ست علامات تحذيرية على القدمين قد تشير إلى ورم جلدي متنام

حذرت جمعية الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية (AAD) من أن سرطان الجلد على القدمين “ينتشر غالبا قبل ملاحظته”.

ويميل هذا عادة إلى أن يكون أخطر أنواع سرطان الجلد أيضا، والمعروف باسم الورم الميلانيني.

ويمكن أن يصبح سرطان الجلد مميتا، ولكن إذا تم اكتشافه مبكرا، فإن سرطان الجلد قابل للعلاج بشكل كبير.

وتنصح الجمعية الناس بالنظر إلى باطن أقدامهم، وأظافر أصابع القدم، وبين أصابع القدم، وأعلى وجوانب كل قدم، بحثا عن أعراض السرطان.

وقالت الجمعية إن أحد مؤشرات سرطان الجلد هو وجود “خط عمودي بني أو أسود تحت أظافر القدم”. ويمكن أن تشمل العلامات السرطانية الأخرى “بقعة حمراء زهرية أو ورما” في أي مكان على القدم.

وابحث أيضا عن أي “قرحة غير قابلة للشفاء في قدمك”، أو أي قرحة تلتئم لكنها تعود بعد ذلك.

وبالنسبة لأي جزء من القدم حدثت فيه إصابة ذات مرة، كن حذرا من أي “بقعة أو نمو جديد”، أو “كتلة تنمو بسرعة”.

وأحد المؤشرات الأخرى المحتملة على سرطان الجلد هو “القرحة التي تشبه قرحة السكري”. وفي بعض الأحيان، يشعر الورم الميلانيني في القدم بالألم أو النزيف أو الحكة، لكن ليس دائما”، بحسب جمعية الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية (AAD).

ويمكن أيضا التعرف على سرطان الجلد على القدمين باستخدام قائمة التحقق التي تعرف بـABCDE، وهي قائمة من العلامات التي تشمل الشامات المتغيرة أو الجديدة على القدمين، والتي تتمثل في:

Aللشكل غير المتماثل: ابحث عن الشامات ذات الأشكال غير المنتظمة، مثل الأنصاف التي تختلف تمامًا في الشكل عن بعضها البعض.

B للحواف غير المنتظمة: ابحث عن الشامات ذات الحواف غير المنتظمة، المثلومة أو المدوَّرة – والتي تميز الأورام الميلانينية.

C للتغيرات في اللون: ابحث عن النمو الذي يحتوي على العديد من الألوان أو التوزيع غير المتساوي للألوان.

D للقطر: ابحث عن نمو جديد في شامة يبلغ أكبر من ربع بوصة (حوالي 6 ملم).

E للتطور: ابحث عن التغيرات مع الوقت، مثل الشامات التي تنمو في الحجم أو التي تتغير في اللون أو الشكل. قد تتطور الشامات أيضًا لتعطي علامات وأعراض جديدة، مثل الحكة الحديثة أو النزيف.

لماذا الورم الميلانيني خطير جدا؟

وأوضحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية أن الورم الميلانيني “يمكن أن ينتشر إلى أعضاء أخرى في الجسم”.

ولا يمكن أن تتطور الأورام الميلانينية على القدمين فحسب، بل يمكن أن تظهر في أي مكان على الجلد.

والمواقع الأكثر شيوعا لظهور الورم الميلانيني عند الرجال هي على الظهر، وبالنسبة للنساء، تميل إلى الحدوث على الساقين.

ويزداد خطر الإصابة بسرطان الجلد إذا كان:

– لديك الكثير من الشامات أو النمش

– لديك جلد يحترق بسهولة

– لديك شعر أحمر أو أشقر

– لديك فرد من العائلة مصاب بسرطان الجلد

المصدر: اكسبريس