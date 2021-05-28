محافظ مأرب يشيد بانتصارات الجيش واللجان الشعبية

اطلع محافظ مأرب علي محمد طعيمان على أحوال المرابطين في عدد المحاور بجبهات مأرب بمواجهة العدوان السعودي الاميركي الاماراتي على اليمن.

ونوه المحافظ “بالانتصارات الكبيرة التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات مأرب”، واكد أن “بشائر النصر تلوح في الأفق”، وأشار إلى أن “المعركة مستمرة حتى تحرير كامل المحافظة والوطن من دنس الاحتلال”، ولفت إلى أن “أبناء مأرب في مقدمة الصفوف لتحرير ما تبقى من المحافظة بعد أن ذاقوا ويلات قوى العدوان وإنتهاكاته بحق أبناء القبائل المأربية”.

ودعا المحافظ “لمغرر بهم في صفوق العدوان للعودة للصف الوطني واستغلال قرار العفو العام أو البقاء في منازلهم والتزام الحياد”، ولفت إلى أن “القوات المسلحة لا تستهدف إلا من يحمل السلاح خدمة للعدوان”، وأشاد “بثبات المرابطين وصمودهم في مواقع الشرف والبطولة والجهوزية والمعنويات العالية التي يتحلون لها”.

المصدر: موقع انصار الله