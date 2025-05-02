اليمن: طائرات العدوان الأميركي اعتدت على صنعاء والجوف

شنّت الطائرات الأميركية فجر يوم الجمعة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء، وعلى محافظة الجوف.

وأفادت مصادر يمنية ان “الطائرات الأميركية استهدف بغارة منطقة عصر بمديرية الوحدة جنوب غربي العاصمة صنعاء”.

من جهتها، قالت وزارة الصحة اليمنية إن “3 يمنيين أصيبوا جراء العدوان الأميركي على منطقة عصر”.

بدورها، أفادت المصادر ان “غارتين أميركيتين استهدفتا منطقة عَطّان جنوبي صنعاء”، ولفتت الى ان “الطائرات الأميركية استهدفت أيضاً مديرية همدان شمالي العاصمة اليمنية”.

وكانت طائرات العدوان الاميركي استهدفت الخميس مديرية خب الشعف في محافظة الجوف شمال شرق اليمن بـ4 غارات.

المصدر: موقع قناة المسيرة